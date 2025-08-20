Entradas a la venta para el encuentro con Janus Lester y el Sentido de la Birra

Un encuentro con KJanus Lester y la grabación del podcast El sentido de la Birra tendrán lugar en Irun con motivo de la inauguración, el 11 de septiembre, del nuevo Centro de Cultura y Creatividad del CBA, que estrena su programación con estas citas. La nueva sala 'Irun Zuzenean' acogerá ambas citas.

El servicio de Cultura del Ayuntamiento informó ayer de que las entradas ya están a la venta a un precio de dos euros y pueden adquirirse en la página web del Consistorio. Con espacio para la música en vivo, el cine, la industria creativa, exposiciones de arte y mucho más, la infraestructura se abre a todas las disciplinas culturales.

'Geltoki' con Janus Lester

El jueves 11, Irun Zuzenean acogerá al músico beratarra Janus Lester a las 20.00 horas a través del programa 'Geltoki', en el que la entrevistadora Nera Alias recibirá al artista en un encuentro informal e inspirador que pretende acercar a personas relevantes del mundo cultural. El programa girará en torno a los conceptos de inspiración y redes, dejando espacio para propuestas abiertas tanto al público general como a profesionales de la música.

El Sentido de la Birra

El músico, periodista y escritor valenciano, Ricardo Moya, autor del programa El Sentido de la Birra, dará a conocer el nombre del invitado especial una vez haya comenzado, a las 20.20, el videopodcast, es decir, durante la misma emisión. Este programa de audio, que es hoy uno de los más escuchados en España, propone una charla relajada, sin guión ni límites de tiempo, lo que ayuda a generar un ambiente sincero y cercano.