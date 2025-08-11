Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Las entradas para el ciclo de conciertos de Irun Zuzenean ya están a la venta

M. A. I.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

El Ayuntamiento informó ayer de la activación de la venta las entradas para el ciclo de conciertos de Irun Zuzenean, una edición que cambia el ... formato festivalero que se había desarrollado en Ficoba los últimos años. En esta ocasión, Irun Zuzenean tendrá lugar a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos en la sala del CBA. Las entradas están disponibles a través de irun.org/entradas, así como en la Oficina de Turismo de Luis Mariano. Desde el consistorio recuerdan que varias de las actividades cuentan con aforo limitado, por lo que se recomienda a la ciudadanía adquirirlas con antelación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  4. 4

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Alcaldes que eligen su propio camino
  9. 9

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia
  10. 10 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las entradas para el ciclo de conciertos de Irun Zuzenean ya están a la venta