Las entradas para el ciclo de conciertos de Irun Zuzenean ya están a la venta

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46 | Actualizado 21:29h.

El Ayuntamiento informó ayer de la activación de la venta las entradas para el ciclo de conciertos de Irun Zuzenean, una edición que cambia el ... formato festivalero que se había desarrollado en Ficoba los últimos años. En esta ocasión, Irun Zuzenean tendrá lugar a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos en la sala del CBA. Las entradas están disponibles a través de irun.org/entradas, así como en la Oficina de Turismo de Luis Mariano. Desde el consistorio recuerdan que varias de las actividades cuentan con aforo limitado, por lo que se recomienda a la ciudadanía adquirirlas con antelación.

Con nombres como Ariel Rot, Tulsa, Los Punsetes, Janus Lester y Belako como cabezas de cartel, Irun Zuzenean quiere consolidarse en este nuevo formato como una cita ineludible con la música en directo, combinando artistas de referencia estatal con nuevas voces del panorama local a través del programa Kultura KM 0. A los conciertos en el CBA se suma el de Bebe en San Juan el 11 de octubre.

