Dos enormes vigas sustentan el puente Avenida durante su reparación Avanzan las obras. Sobre el puente hay dos grandes vigas metálicas; bajo el vano, el andamio y la cápsula plástica que lo envuelve. / F. DE LA HERA Para rehabilitar la estructura inferior, la losa del puente se sostiene ahora con un sistema atirantado provisional que se apoya sobre los pilares y los estribos IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 14 junio 2019, 00:17

Quienes en los últimos días hayan pasado por el entorno de la zona fronteriza de Santiago habrán visto dos enormes vigas metálicas sobre el puente Avenida, que desde el pasado mes de febrero afronta las obras para su rehabilitación.

Esas vigas no están apoyadas en la plataforma del puente, en la carretera, por decirlo de algún modo. En realidad, su peso descansa en dos postes anclados, por una parte, al estribo del lado irundarra y, de la otra, al primero de los cuatro pilares, dejando suspendidas ambas vigas a medio metro del suelo. Una veintena de tirantes metálicos atraviesa cada una de las vigas y también la propia plataforma del puente hasta enganchar las traviesas inferiores. Tensadas mediante sistemas hidráulicos, esas barras sujetan ahora el puente desde arriba y han descargado de peso todo el entramado metálico inferior del primer vano. «De esta forma, podemos trabajar en rehabilitar la estructura», explicaba ayer Iñaki Jaime, el ingeniero que dirige la obra.

Para realizar esa tarea se ha colocado un andamiaje bajo el puente, encapsulado en plástico para no verter nada al río. Esa medida de protección ambiental es importante, dado que la labor que se realiza en ese punto consiste en «un chorreo de arena sobre cada pieza de la estructura para retirar toda la pintura y todo el óxido. Medimos la sección de la pieza y si vemos que está muy deteriorada, la sustituimos por una réplica con las mismas medidas exactas», explicó el ingeniero.

Esa operación que se está haciendo ahora en el primer vano desde Irun se repetirá en los cuatro siguientes con la misma técnica de la estructura auxiliar superior. «Sí que es un sistema un tanto singular que no encuentras en cualquier obra de este tipo», comentaba Jaime. «Hacerlo de esta manera nos permite trabajar en la limpieza y reparación sin miedo. A la hora de tener que soltar alguna pieza no tenemos que estar preocupándonos continuamente por la estabilidad de la estructura porque, en realidad, no está soportando peso».

Para final de año

La delegada de Obras en funciones, Cristina Laborda, recordó «la importancia que tiene para el Ayuntamiento la conservación del patrimonio» de la ciudad. En el caso del puente Avenida, «que simboliza la unión con el otro lado, pero también el carácter de una ciudad que hace más de cien años decidió hacer un puente internacional por sí sola», recordó Laborda, «la idea es devolverlo a su estado original. Para ello, es necesaria esta obra, que es muy de ingenieros, técnicamente muy compleja», señaló.

Los trabajos arrancaron en febrero con un plazo de ejecución de nueve meses, aunque el cumplimiento dependerá del estado en el que se encuentre cada parte de la estructura y, en función de ello, cuántas piezas haya que rehacer.