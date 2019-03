Energía cinética para emprender

Pasearse por la feria Krea Bidasoa es una inyección de esperanza en el futuro empresarial de la comarca y alrededores, al menos en lo que a capital humano se refiere. Esta cita anual, organizada por los ayuntamientos de Irun y Hondarribia, a través de Bidasoa activa, celebró ayer en Ficoba su undécima edición, en la que se dieron cita empresas, emprendedores, centros de formación y otros organismos públicos y privados. Desde estudiantes con ideas innovadoras, hasta profesionales con productos singulares ya introducidos en el mercado, todos los participantes en Krea mostraron no sólo sus ideas y proyectos novedosos, sino su ilusión y voluntad por sacarlos adelante.

'Hazlo tú mism@'

El lema elegido para la feria de este año fue 'Hazlo tú mism@/Egin zerorrek/Fais le toi même'. Siguiendo esta línea, durante la jornada de ayer se desarrollaron varias charlas y talleres relacionados con el movimiento 'maker', que incluye actividades orientadas a la ingeniería como la electrónica, la robótica, la impresión 3D, el uso de herramientas CNC, así como fabricaciones más tradicionales.

EMPRENDEDORES Y EMPRESAS EN KREA 2019Sonia Ruipérez 'Las cuatro estaciones' Sonia Ruipérez montó el stand más vistoso de la feria, con espectaculares vestidos de fantasía que representaban las cuatro estaciones. «Estoy terminando un Grado Superior de Confección a Medida y vestuario de teatro. Mi idea es sumar nuevas tecnologías y materiales. Lo que he hecho es abrir paso a la impresión 3D para conseguir resultados diferentes. Es un proyecto sostenible. Aprovecho materiales excelentes, que frenan la tendencia de la moda rápida». En breve, quiere montar su taller en el barrio de Arbes. Javier González Vega Surflogic La empresa irunesa Surflogic ha patentado a nivel mundial un secador para trajes de neopreno. Con esta idea innovadora, Javier González ganó el premio Irun Ekintzan y ayer mostraba su producto en Krea. «Es único», decía. «Lo hemos empezado a vender y está teniendo mucho éxito tanto aquí como a nivel internacional. Somos una empresa familiar, tres hermanos que venimos de una generación que se dedicaba a las herramientas. Yo me he centrado en el mercado de los deportes acuáticos». Y ha dado en el clavo. Juan Alós A lcad Alcad tiene 30 años de historia y una fábrica en Irun con 110 personas trabajando. Ayer acudió a Krea con el producto Accurorefugium, de su línea Healthcare, «una solución de intercomunicación para refugios antiincendios y emergencias en baños y zonas comunes», explica Juan Alós. «Es la primera en el mercado que cumple con la normativa española de código técnico de edificación, que deben cumplir los edificios no residenciales». El producto puede salvar vidas, especialmente de personas con problemas de movilidad. Aitziber Eizaguirre Tumaker Poco antes de ofrecer una charla sobre 'Últimas tendencias en la impresión 3D y abaratamiento de costes', Ai-tziber Eizaguirre, de Tumaker explicaba que su empresa «está en Oiartzun y fabrica impresoras 3D. Somos de los pocos que hay a nivel nacional. Hemos traído a Krea impresoras 3D un poco especiales. Ésta es una impresora de pellets. Hasta ahora, las impresoras 3D funcionaban con hilo de plástico y ahora ofrecemos la posibilidad de imprimir con pellets, con lo cual se abren infinidad de posibilidades».