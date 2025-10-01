El Encuentro de Titiriteros de Euskal Herria arranca mañana en Elitxu

M.A.I. irun. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Ostomila Txotxongilo Taldea da inicio mañana, viernes, a la segunda edición del Encuentro de Titiriteros de Euskal Herria. Irun y Hondarribia volverán a ser la sede de estas jornadas que, además de reunir a profesionales del sector, proponen un buen número de actuaciones de títeres al público.

La primera será mañana mismo, a las 19.30 en la AVV Elitxu: la compañía Santi SOS ofrecerá el espectáculo para adultos 'Solamente SOS'. El sábado, en esta ocasión para el público familiar, la propuesta es 'Katxaruloren alaba', de la compañía Babaluva, a las 11.00 en la AVV Dunboa. A las 12.00 tomará el relevo Títeres Alakran con 'A vella e o gaiteiro'.

También en Hondarribia

La propia compañía Ostomila protagoniza una de las funciones con su obra 'Baleazaleak', que escenificarán el sábado a las 12.30 en el colegio Toki Alai de Arbes. A las 17.00, en la AVV Larreaundi, Larraitz Urruzola ofrecerá el espectáculo 'Joan-etorriko istorioak'. En el parque Olazabal de Hondarribia, a las 18.30, El Tenderete representará 'Hamaika Gatazka'. Para redondear la jornada, el Kabigorri acogerá a las 22.00 el 'Kabaret Titiritero'.

Las jornadas concluirán el domingo con una doble propuesta: la compañía Sorginduak interpretará el espectáculo familiar 'Prudenen bidaia' a las 11.30 en la AVV Landetxa, y a las 18.30 Babaluva ofrecerá un nuevo pase de su función 'Katxaruloren alaba', en este caso en el parque Olazabal de Hondarribia.