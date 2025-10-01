Encuentro entre escuelas de rugby este domingo en la playa de Hondarribia El equipo sénior masculino del ZAISA-Txingudi jugará el primer partido de liga el sábado en Iruña

I. A. IRUN. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56 Comenta Compartir

Este fin de semana habrá mucha actividad de rugby, teniendo en cuenta que comenzarán las competiciones ligueras y que hay también otra propuesta a mitad de camino entro lo deportivo y lo lúdico.

Nos referimos al encuentro entre escuelas de rugby de Gipuzkoa que se celebrará el domingo, a partir de las 10.30, en la playa de Hondarribia. Jugadores y jugadores de entre 8 y 11 años, divididos en las categorías Sub-10 y Sub-12, disputarán partidos entre sí en los diez campos que se marcarán en la playa.

La mayoría de los equipos participantes llegarán desde Gipuzkoa, pero también habrá representación de Nafarroa, Araba y La Rioja, sumando en total más de 400 participantes.

En cuanto a la competición, arrancan las ligas y al ZAISA-Txingudi de categoría sénior masculina le correspone el primer partido el sábado a las 15.00 en Iruñea contra La Única B. Un Txingudi que suma un nuevo efectivo al cuerpo técnico. Lo formaban hasta el momento Iñigo Camarero y Leire Muñoz, ha llegado este verano Tom Walsh y ahora incorpora a Marco Dufrechou, entrenador de Anglet.

Reforzar el equipo femenino

El equipo sénior femenino no tiene partido, pero está preparado para una temporada ilusionante. El directivo Xabi Sánchez recuerda que «hemos estado años intentando sacar el equipo sénior femenino y nuestro momento llegó hace tres temporadas. Ahora este equipo necesita cantera y en eso estamos».

Por ello, el club ha creado una nueva oferta dirigida a futuras jugadoras. Sánchez apunta que «los lunes, de 18.00 a 19.00 horas, realizaremos entrenamientos exclusivamente para ellas, practicando una modalidad sin placaje, para facilitar el acceso a las que nunca han practicado nuestro deporte».