Encuentro Anual de Asociaciones del Camino de Santiago

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:04 Comenta Compartir

La comarca será testigo y anfitriona del Encuentro Anual de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en octubre, unas jornadas que comenzarán el día 10 y finalizarán el 12 con la entrega simbólica del bordón del peregrino (tras la misa en la iglesia del Juncal) a otra asociación, que lo custodiará hasta el próximo año.

Unas 150 personas vinculadas al mundo asociativo jacobeo de toda España acudirán a estas jornadas en Irun, cuya inauguración tendrá lugar en el puente Avenida. El sábado 11 se celebrará una visita guiada al casco viejo de Hondarribia a las 10.00 horas. Para cerrar la celebración, el domingo se realizará una visita guiada al Museo Oiasso, y desde allí bajarán hasta la parroquia de Santa María del Juncal donde los asistentes serán recibidos por el coro Ametsa para poner el broche final a las jornadas con la entrega del bordón.