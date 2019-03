La empresa que hizo el paseo de Azken Portu muestra su «total compromiso» para reparar los desperfectos Cristina Laborda y Pedro Lapazaran, ayer en el paseo de Azken Portu a Behobia. / F. DE LA HERA Cristina Laborda reitera que la obra «está en garantía» y que los arreglos «no tendrán ningún coste para el Ayuntamiento» JOANA OCHOTECO IRUN. Sábado, 16 marzo 2019, 01:06

La empresa que hizo la obra del paseo peatonal y carril bici de Azken Portu está analizando los desperfectos que se han producido en el pavimento y ha mostrado «su total compromiso, como no podía ser de otra manera, para arreglarlo y reparar todo aquello que no esté en condiciones correctas», afirmó ayer la delegada de Obras, Cristina Laborda.

La concejal señaló que el último encuentro con representantes de la empresa tuvo lugar este miércoles, y reiteró que la obra del paseo «está en garantía. Eso supone que, pase lo que pase, sea el desperfecto que sea, la empresa tiene la obligación de repararlo sin ningún coste para el Ayuntamiento». Pedro Lapazaran, director del área de Obras, explicó que «la empresa está analizando cuáles son los motivos por los que el pavimento ha fallado. Están interesados en buscar una solución y en repararlo poniendo los mejores medios para que no vuelva a suceder».

Cristina Laborda reconocía que el pavimento del paseo, que se ha desprendido en varios puntos, «ha fallado», pero aseguró que esos desperfectos «no restan valor a esta obra. La gente sigue disfrutando de esta pasarela», cuya construcción fue «muy compleja».

La delegada de Obras quiso también referirse a las declaraciones realizadas esta semana por David Soto, portavoz de Sí Se Puede Irun (SPI), que afirmó que la reparación del pavimento del paseo «nos va a acabar costando muchísimo dinero a los irundarras». Cristina Laborda respondió que «aceptamos, como no puede ser de otra manera, todas las críticas. Pero a lo que no estamos dispuestos es a que se utilice la mentira. Y diciendo que los arreglos iban a tener unos costes para los iruneses, lo que ha hecho David Soto ha sido utilizar la mentira».

Informe técnico

La delegada afirmó que, el pasado lunes, el director del área de Obras «ya les explicó» a todos los grupos que las reparaciones no iban a suponer un coste para el Ayuntamiento. «Pero es que además», añadió Cristina Laborda, Sí Se Puede Irun preguntó por este mismo tema hace unos meses y «se les pasó un informe técnico por escrito en diciembre». La delegada mostró dicho informe a los medios de comunicación, en el que se indica que la reparación de los desperfectos del pavimento «no costará nada al Ayuntamiento por estar en período de garantía». «Crítica, toda. Mentira, en ningún caso», subrayó Laborda, que pidió a David Soto «que rectifique. Que haga todas las críticas que quiera hacer, pero que nunca utilice la mentira».

«Rehacer el paseo»

Pocas horas después de que la delegada realizara estas declaraciones, Podemos Irun remitió a los medios una nota de prensa en la que indicaban que el pavimento de la pasarela «no es que se haya levantado puntualmente, estamos ante la necesidad de rehacer la obra, con las implicaciones que eso tiene para la ciudadanía: cierre del bidegorri, nueva colocación del pavimento, y dedicación y tiempo de los técnicos, que también implica recursos económicos. ¿Hay alguien en su sano juicio que vea la obra chapucera de la pasarela de Behobia y no piense que hay responsables políticos? Es lo sustancial y a lo que el Gobierno municipal no quiere responder». Podemos Irun enumeró «otras chapuzas: no hay parque de perros en Irun que no esté tan mal diseñado que se inunde a la mínima oportunidad». También afirmó que «la línea 1 de autobús eléctrico en muchos casos está cubriéndose con gasoil, o tiene complicaciones por distintos fallos en los sistemas de carga de batería».