«Empecé sacando fotos a barcos de Hondarribia para hacer mis planos» Antonio acaba de terminar una réplica del barco de Elcano, de momento no nos ha desvelado el dueño de este tesoro. / FOTOS: F. DE LA HERA Antonio Pérez Barcos que son trofeos | Antonio Pérez es el responsable de que los pelotaris que juegan en Irun ganen algo más que una txapela, hace verdaderos tesoros YLENIA BENITO Viernes, 26 julio 2019, 00:22

Es el barco más veloz de todos los mares. Y eso que lleva 32 cañones de 12 libras. Aún nadie sabe cuál es su secreto. Tal vez sean sus velas negras, esas que lo diferencian del resto de barcos. Es un misterio, pero la realidad es que La Perla Negra es el barco más rápido y codiciado. Lo mismo sucede con los barcos que llevan la firma de Antonio Pérez. Ya quisiera el mismísimo Jack Sparrow tener un barco así. Pero para eso, tendría que jugar a pelota en nuestro frontón Uranzu y ganar, claro. Y es que Antonio es el responsable de que muchos pelotaris tengan como trofeo algo más que una txapela. Los ganadores del frontón Uranzu se llevan además un tesoro como el barco Santa María o el San Mateo. Barcos tan codiciados como La Perla Negra.

-Antonio, ¿este qué barco es?

-Este es el barco de Elcano. Y ese que tengo ahí, en la estantería, es el Santa María. Y aquel de allí, más arriba, es el San Mateo.

-Los barcos más conocidos y codiciados están en tu casa.

-¡Qué va! Aquí hay pocos, tengo muchos más en el garaje y muchos más regalados. He perdido la cuenta.

-¿Cuándo empezaste a hacer estos barcos en miniatura?

-Uy, hace mucho. Pues hará 22 años. Empecé cuando me jubilé con 60 años y ahora tengo 82. ¡Echa cuentas!

-¿Pero te dedicabas a los barcos?

-¿Barcos? Para nada. Fontanería y calefacción, ese era mi trabajo. (Risas)

-¿Y por qué empezaste a hacer estas maquetas?

-De siempre me ha gustado hacer cosas. Mira, esto de aquí es algo muy típico gallego porque yo soy de allí. Esto es el cruceiro y esto el carro de bueyes, como aquí la 'gurdia'. También hago cosas que no son barcos, de hecho empecé haciendo estos adornos. También he regalado un montón de ellos por ahí.

-¿Empezaste con esto siendo muy joven?

-¡Qué va! Si yo empecé a trabajar con 13 años. (Risas) No me daba tiempo a estas cosas, pero siempre me ha gustado hacer este tipo de 'pijadas'. Me entretengo mucho.

-¿Y por qué cambiaste los carros por los barcos?

-Se lo vi hacer a un chico que trabajaba con nosotros. Era un chico de Hondarribia. Tuvo un accidente y tuvo que estar un tiempo en el hospital. Ahí hacía barcos. Cada vez que iba a visitarle tenía uno entre manos. Me gustaba lo que hacía y de ahí cogí la idea.

-¿Dónde está el primer barco que hiciste?

-¿El primero? Uy, no lo sé. Estará en A Coruña o en Madrid. Creo que se lo regalé a una sobrina.

-¿Y cómo lo hiciste? ¿Fue más difícil de lo que pensabas?

-Difícil no, dificilísimo. Empecé yendo a Hondarribia a sacar fotos a los barcos. Iba un día y sacaba un detalle. Iba otro día y sacaba otro detalle. Así me hacía mis propios planos.

-Vaya, suena complicado...

-Bueno, luego más adelante encontré en A Coruña una tienda que vendía algunos planos. Compré algunos y así seguí. Después fui conociendo a gente que también hacía este tipo de cosas y pude intercambiar algunos planos sin tener que comprarlos. Sacaba fotocopias y listo.

-Y las piezas, ¿todas hechas a mano?

-¡Claro! (Risas) Antes había una tienda en San Sebastián en la que compraba algunas piezas. Allí podía comprar hasta el forraje. Ahora nada. Todas las hago yo. Sé que se pueden pedir por el ordenador, pero yo no me meto en esas cosas. Ahí tengo el aparato para cuando vienen mi hija y mi nieta, ¡para nada más!

-¿Y cómo haces las piezas? Son muy pequeñas...

-Ya me suele decir la jefa, que con estas manos tan grandes cómo puedo hacer piezas tan pequeñas. Pues con mucho cuidado.

-¿Cómo consigues el material?

-Antes, Ribera me traía mucha madera y en la carpintería solíamos andar con listones. Ahora no sé cómo lo hace Alustiza, pero me trae un montón de madera. Tengo madera para muchos barcos, siempre creo que no me va a dar tiempo a gastarla toda. (Risas)

-Tus barcos están llenos de detalles, ¿tardas mucho en hacerlos?

-Pues depende. El tiempo no lo sé calcular porque trabajo en ellos sábados y domingos. No hay días de fiesta. Lo primero es hacer el esqueleto del barco, cortar la quilla y las costillas, y luego maderita tras maderita se va montando el barco. Voy doblando algunas piezas, clavo algunas puntas que luego quito y poco a poco voy haciendo. Hago todo, ¡eh! Los cañones, las velas, el timón, las escaleras, las redes... ¡todo!

-Tenemos los barcos, pero... ¿Cuándo empezaste a regalarlos a los pelotaris?

-Pues casi desde el principio. Yo creo que el primero se lo dí a Castellano. Si no recuerdo mal, fue en el cincuentenario del Kurpil. Cada uno de la junta directiva tiene un barco y luego regalo siempre a los ganadores sénior y a los juveniles también.

-Este año, Irribarria ha estrenado frontón y se ha llevado el barco.

-Y antes en el Festival del 1 de julio sorteaba uno entre el público. Yo siempre estaba en la puerta y veía que se animaba poca gente a ver los partidos, así que se me ocurrió sortear un barco entre los asistentes. Fíjate, este año nada más sentarme alguien me dijo: «oye, este año también vas a sortear un barco» (Risas)

-Habrá pocos pelotaris sin barco y algunos incluso tendrán más de uno...

-¡Claro! Si han ganado más de una vez... Hay un álbum con todas las fotos. Ahora lo tienen Aldako en la oficina porque están preparando el 75 aniversario del Kurpil. Y yo en el garaje también tengo alguna que otra foto.

-Los barcos no los haces en casa, ¿tienes tu pequeño taller?

-¿En casa? Si los hago en casa me despachan. (Risas) Hay que cortar y lijar todas las piezas, se pone todo perdido de polvo.

-Vamos, que tienes el garaje lleno de tesoros.

-Uy, allí tengo hasta casas. Mira, vimos un edificio en Santander que me gustó mucho. Le saqué fotos de todos los costados. De uno y otro. Luego fui a Fotokop y las amplié para poder montar la maqueta. La tengo hecha con luz y todo dentro. Así me entretengo yo, ¡ya ves!