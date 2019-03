«Empecé nervioso, pero estoy a gusto con el partido que hice» Garro en un entrenamiento con el equipo. / F. DE LA HERA El canterano Beñat Garro debutó con el primer equipo ocupando el lateral derecho B.O. IRUN. Martes, 5 marzo 2019, 00:23

Ver a un jugador que da el salto del filial al primer equipo siempre es motivo de alegría. En los partidos de Copa Federación ha sido habitual que Juan Domínguez echara mano de canteranos, pero en los encuentros ligueros la aparición de estos hombres no es tan frecuente.

A nombres como los de Capelete, Letamendia o Garcés, hay que sumar desde el domingo el de Beñat Garro, que disputó los 90 minutos del duelo ante el Mirandés en el lateral derecho. La sanción de Estrada le abrió la puerta de la titularidad y el errenteriarra lo aprovechó cuajando un buen partido.

Garro llegó al filial del Real Unión procedente del Touring y esta temporada forma parte del primer equipo. Hasta ahora había jugado en Copa Federación, pero el domingo hizo su debut en Segunda B.

Tras debutar, el unionista comentó que «estoy muy contento por haber podido disputar mi primer partido en Segunda B, aunque la verdad es que acabé el encuentro un poco cansado».

Preguntado por las sensaciones que tuvo, no escondió que «al principio estaba un poco nervioso, aunque ya había jugado contra ellos en Copa Federación. No es exactamente lo mismo que jugar en liga, pero se parece. Me quedo con que me quedé a gusto con el partido que hice y estoy contento».

Del choque contó que «hicimos un buen partido y creo que fuimos superiores, pero fue una pena no haber podido materializar las ocasiones que tuvimos para haber podido ganar. Las ocasiones claras que hubo en el partido fueron las nuestras y creo que ellos no tuvieron ninguna como para marcar. Aun así, pienso que este es el camino por el que tenemos que ir y si seguimos así, seguro que llegan las victorias».

Debutar en un partido como el del domingo ante el Mirandés no es fácil, pero Beñat Garro aprobó su examen con buena nota. Está preparado para seguir.