Un empate más, dos puntos menos

El equipo jugará su próximo partido el domingo en el Stadium Gal contra el Sporting B

El Real Unión no pudo pasar del 1-1 en su visita al Langreo, acumula siete jornadas sin conseguir la victoria y sigue estancado en la zona baja

El Real Unión no levanta cabeza. El triunfo de la semana pasada en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Federación, ese 0-2 a la Cultural de Durango, es a lo que nos tenemos que agarrar si queremos sonreír en clave unionista. El torneo copero está dando alegrías, pero mirar a lo que sucede en el campeonato liguero es dramático. Los irundarras no empezaron mal y tras ganarle al Sanse en la jornada siete aparecían cerca de la zona noble, pero desde entonces...

El equipo entrenado por Juan Domínguez no ha conseguido desde entonces una sola victoria. Siete jornadas han pasado ya desde el triunfo contra el filial realista. Siete jornadas en las que el Real Unión solo ha sumado gracias a los cinco empates cosechados en este tiempo. La racha es preocupante, porque a esos cinco partidos acabados en tablas hay que sumar otros dos encuentros que finalizaron con derrota para los de Irun.

En total, cinco puntos conseguidos de los veintiún últimos que se han puesto en juego. La cosecha es raquítica. En estas siete jornadas que se han disputado desde la victoria contra el Sanse, el Real Unión solo ha puntuado más que tres equipos, el Izarra, el Tudelano y el Amorebieta. Sin lugar a duda, los datos son preocupantes.

El último empate cosechado por los txuribeltz fue el de el domingo en Langreo, en un partido en el que, probablemente, merecieron más. Orbegozo adelantó a los unionistas antes del descanso, pero al poco de comenzar la segunda parte los locales hicieron el 1-1. A pesar de que el Real Unión tuvo ocasiones para llevarse el triunfo, el marcador no se volvió a mover.

Cerca del descenso

El punto sumado en Langreo no ha cambiado las cosas en la zona baja de la clasificación. El Real Unión sigue demasiado cerca de los puestos de descenso. Los irundarras tienen catorce puntos en su casillero después de catorce jornadas y ocupan la decimocuarta posición. Por detrás está la Gimnástica de Torrelavega, con trece puntos, y un puesto más abajo el Tudelano, que tiene once y ocupa el puesto de promoción de descenso. La parte roja empieza con la Cultural de Durango, que también tiene once puntos. Es decir, el Real Unión está a solo tres del descenso.

La situación es tan delicada que los de Irun están a los mismos puntos del décimo puesto, en manos del Bilbao Athletic, que del colista, el Gernika. Mirar más abajo es imposible y más arriba, irreal.

Así las cosas, lo único que debe buscar el Real Unión de aquí a final de año es algo de tranquilidad. La próxima oportunidad para romper la mala racha llegará el domingo a partir de las cinco en el Stadium Gal con el Sporting de Gijón B como rival. Los asturianos son séptimos con veintitrés puntos y están a solo dos del cuarto clasificado.