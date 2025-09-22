Elkarrekin Podemos solicita el grado de ejecución del programa de gobierno

J. O. irun. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Elkarrekin Podemos ha solicitado al Gobierno municipal, a través de su concejal Thania Pazos, el cronograma y grado de ejecución del programa que suscribieron hace ocho meses los grupos Socialistas de Irun e Irungo EAJ-PNV. Pazos, junto a la coordinadora de Podemos Irun, Miren Echeveste, criticaron «la parálisis del Gobierno municipal» que, aseguran, «se está limitando a culminar o inaugurar proyectos iniciados en la anterior legislatura gracias al impulso de Podemos en el equipo de gobierno». Citan «el proyecto del edificio de Emigración» como «ejemplo más revelador de esta incapacidad derivada del cambio de liderazgo en el ejecutivo local».