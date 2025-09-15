Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Elkarrekin critica «la obsesión por convertir a Irun en una ciudad de eventos»

M. A. I.

irun.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

El grupo municipal Elkarrekin Podemos ha criticado «la obsesión por convertir a Irun en una ciudad de eventos». El portavoz, David Nuño, subrayó «la necesidad de centrar las propuestas institucionales en los problemas que las vecinas y vecinos afrontan».

Elkarrekin Podemos instó a la alcaldesa y al Gobierno municipal «a que replanteen el modelo de ciudad al que Irun debe aspirar, algo que pasa por sentarse con asociaciones de vecinos, comerciantes y diferentes colectivos que necesitan respuestas a sus problemas». Reclamaron al ejecutivo local «que se centre en las prioridades de las vecinas y vecinos, y no tanto en construir una ciudad de eventos que no atiende a la realidad del municipio».

