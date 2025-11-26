ELA destaca el «amplio seguimiento» de la huelga de Txinzer

Joana Ochoteco Irun Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Los trabajadores de Servicios de Txingudi que esta semana están de huelga se han movilizado este miércoles frente a la oficina de atención al público que la entidad tiene en la calle Juncal. El sindicado ELA ha destacado el «amplio seguimiento» con el que está contando el paro, que comenzó el lunes y que tiene por objetivo «desbloquear la negociación y mejorar las condiciones laborales» de los trabajadores.

ELA ha recordado que las movilizaciones empezaron antes de verano, «debido a que la empresa está obstaculizando y bloqueando la negociación del convenio». El sindicato señala que los trabajadores «han puesto sobre la mesa reivindicaciones como la recuperación de la capacidad de compra de los últimos años, incrementos salariales por encima del IPC para la vigencia del convenio, pluses, complementar las bajas al 100% sin condiciones y cláusulas para evitar que la empresa deje de aplicar el convenio», así como otras cuestiones relacionadas con «horarios, calendarios, permisos y licencias, teletrabajo, equiparación de categorías equivalentes en la tabla y limitación de la subcontratación». ELA ha denunciado que «la actitud de la empresa ha sido de retraso y obstrucción a la negociación desde el principios». Han apuntado también a que, «a pesar de la insistencia en que la empresa tiene como referencia diferentes acuerdos de Udalhitz o del Ayuntamiento de Irun, la realidad es distinta, ya que los salarios de los trabajadores de Servicios de Txingudi distan mucho de los del Ayuntamiento de Irun».

El sindicato ha exigido tanto a Servicios de Txingudi como a los ayuntamientos de Irun y de Hondarribia «que lleven a cabo una negociación sincera y cargada de contenido». Tienen previstas más movilizaciones para esta semana: el jueves se concentrarán en la calle San Pedro de Hondarribia, frente a la sede de Abotsanitz, y el viernes estarán en la plaza San Juan de Irun a la misma hora en que en el interior del Ayuntamiento se estará celebrando el Pleno de la Corporación. ELA ha adelantado que, «si no hay respuesta», convocarán nuevas jornadas de huelga en diciembre y enero e intensificarán las movilizaciones.