Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración convocada por ELA este miércoles en la plaza de San Juan.

ELA denuncia en Irun la última «sentencia euskarófoba» en una promoción interna en la Policía Local

El sindicato lamenta también que el consistorio «no tiene un plan de euskaldunización de su plantilla de policía y eso deriva en denuncias» como la que un trabajador realizó en este caso

Iñigo Morondo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

El sindicato ELA ha realizado este miércoles una concentración ante el Ayuntamiento de Irun con motivo de la «última sentencia euskarófoba» del juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Vitoria contra una promoción interna de seis plazas lanzada por el consistorio irunés para su Policía Local en la que se exigía Perfil Lingüístico 2 de euskera en todos los casos. El juzgado interpreta que va en contra de «los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el momento de acceso de los ciudadanos a la función pública» y ha anulado la convocatoria.

ELA ha convocado la concentración para denunciar públicmante que «el ataque al euskera no cesa. La sentencia euskarófoba contra el Ayuntamiento de Irun es la última de una lista que ya va siendo demasiado larga». El sindicato critica que según esta serie de sentencias judiciales «equiparar los derechos de los ciudadanos es contrario a la justicia y de esta manera echa ahora atrás una promoción interna dentro de la policía municipal de Irun por tener exigencia de euskera».

Las críticas de ELA no han ido sólo dirigidas a la judicatura ya que este caso «pone de manifiesto también que, a pesar de que desde ELA hemos puesto sobre la mesa propuestas y planes concretos para euskaldunizar la administración en 15 años, el Ayuntamiento de Irun no ha puesto en marcha medidas para garantizar la euskaldunización su plantilla». En este caso, la central sindical ha insistido en este aspecto ya que la denuncia ha venido por parte de un trabajador que no cumplía con el perfil lingüístico exigido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  4. 4

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  5. 5

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  6. 6 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10 La boda guipuzcoana en la que el novio rechazó a la novia: «Pudo haberlo pensado antes y evitar el bochorno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ELA denuncia en Irun la última «sentencia euskarófoba» en una promoción interna en la Policía Local

ELA denuncia en Irun la última «sentencia euskarófoba» en una promoción interna en la Policía Local