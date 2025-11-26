ELA denuncia en Irun la última «sentencia euskarófoba» en una promoción interna en la Policía Local El sindicato lamenta también que el consistorio «no tiene un plan de euskaldunización de su plantilla de policía y eso deriva en denuncias» como la que un trabajador realizó en este caso

Iñigo Morondo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:08

El sindicato ELA ha realizado este miércoles una concentración ante el Ayuntamiento de Irun con motivo de la «última sentencia euskarófoba» del juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Vitoria contra una promoción interna de seis plazas lanzada por el consistorio irunés para su Policía Local en la que se exigía Perfil Lingüístico 2 de euskera en todos los casos. El juzgado interpreta que va en contra de «los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el momento de acceso de los ciudadanos a la función pública» y ha anulado la convocatoria.

ELA ha convocado la concentración para denunciar públicmante que «el ataque al euskera no cesa. La sentencia euskarófoba contra el Ayuntamiento de Irun es la última de una lista que ya va siendo demasiado larga». El sindicato critica que según esta serie de sentencias judiciales «equiparar los derechos de los ciudadanos es contrario a la justicia y de esta manera echa ahora atrás una promoción interna dentro de la policía municipal de Irun por tener exigencia de euskera».

Las críticas de ELA no han ido sólo dirigidas a la judicatura ya que este caso «pone de manifiesto también que, a pesar de que desde ELA hemos puesto sobre la mesa propuestas y planes concretos para euskaldunizar la administración en 15 años, el Ayuntamiento de Irun no ha puesto en marcha medidas para garantizar la euskaldunización su plantilla». En este caso, la central sindical ha insistido en este aspecto ya que la denuncia ha venido por parte de un trabajador que no cumplía con el perfil lingüístico exigido.