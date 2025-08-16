Ekoetxea Txingudi propone varias actividades para los fines de semana de agosto

B. HOSSEIN IRUN. Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37 Comenta Compartir

Ekoetxea Txingudi organizará el próximo sábado una sesión de mitología arbórea pensada para todos los públicos. Con una duración de dos horas y un precio de 2 euros, esta experiencia invita a los asistentes a sumergirse en un paseo tranquilo y lleno de significado por los alrededores de Plaiaundi con el objetivo de descubrir los vínculos entre árboles y mitología que conforman este entorno natural.

Entre robles, alisos y chopos, y con la colaboración de la Asociación Cultural Hojarasca, se narrarán leyendas, rituales y creencias ancestrales de este conjunto verde. El paseo, en castellano, comenzará a las 10.30 y finalizará a las 12.00 del mediodía. Para apuntarse a esta actividad es obligatorio indicar en la página web el número de personas que asistirán.

Ese mismo fin de semana, el domingo 24, habrá otra propuesta dirigida a familias y a niños mayores de seis años: la yincana 'Biodiversidad en juego', que se realiza hasta el 7 de septiembre. En ella, los niños deberán superar distintas pruebas de esta yincana autoguiada en la que conocerán la biodiversidad de Plaiaundi.

El último sábado de agosto habrá un taller en el que se ilustrarán mariposas y se concienciará sobre su importancia en el ecosistema, pero ya se han ocupado todas las plazas disponibles.