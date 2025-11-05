Ekoetxea Txingudi programa cuatro actividades para el mes de noviembre

Una familia disfruta de una de las experiencias que se organizan en Plaiaundi.

Ekoetxea ofrecerá durante el mes de noviembre cuatro actividades. Empezando por este domingo, desde el centro ambiental se propone la yincana 'Energía en juego', pensada para explorar en familia el poder de las energías renovables. La jornada tendrá una duración de hora y media, se desarrollará en bilingüe y está enfocada para niños y niñas mayores de 7 años. Las inscripciones, con un coste de 2 euros, pueden realizarse a través de la página web www.ekoetxea.eus/txingudi. Hay dos horarios disponibles, a las 10.30 y a las 12.30.

Ekoetxea ofrecerá una emocionante aventura en familia que estará autoguiada. La yincana recorrerá diferentes puntos superando pruebas y descubriendo cómo funcionan las energías renovables en nuestro día a día. Será una experiencia para poner a prueba la creatividad, el ingenio y el trabajo en equipo.

La cita permitirá a los participantes poner a prueba sus conocimientos sobre energías renovables, descubrir cómo funciona la energía que nos rodea de una forma didáctica y entretenida y disfrutar de la naturaleza en familia.

Jornada de limpieza

Desde el centro de interpretación de Plaiaundi se han preparado tres actividades más para el mes de noviembre, todas ellas con inscripción previa en la página web de la Ekoetxea.

Para el domingo 16 se ha fijado el taller creativo 'Transforma residuos en arte', que arrancará a las 11.00 y se prolongará por espacio de dos horas. Pensada para disfrutar en familia (a partir de 6 años), permitirá a los participantes descubrir qué sucede después de depositar los residuos en el contenedor amarillo y aprender a reciclar plásticos para dar vida a diseños propios.

El sábado 29 tendrá lugar una jornada de limpieza colaborativa con motivo de la Semana Europea de Prevención de Residuos que tiene por objetivo conseguir un Plaiaundi más saludable. Está abierta a todos los públicos con carácter gratuito y una duración de tres horas, de 10.30 a 13.30 horas.

Para familias (a partir de 5 años), el domingo 30 se ha programado el cuentacuentos 'Ondoko Hondakinak ondo?' en euskera. Con inicio a las 11.30, Ixabel Agirresarobe guiará durante una hora la divertida historia de Ane y Aitor, dos jóvenes concienciados con el medio ambiente.