Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una familia disfruta de una de las experiencias que se organizan en Plaiaundi.

Irun

Ekoetxea Txingudi programa cuatro actividades para el mes de noviembre

La primera se celebrará este domingo, con una yincana pensada para explorar en familia el poder de las energías renovables

M.A.I.

IRUN.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Ekoetxea ofrecerá durante el mes de noviembre cuatro actividades. Empezando por este domingo, desde el centro ambiental se propone la yincana 'Energía en juego', pensada para explorar en familia el poder de las energías renovables. La jornada tendrá una duración de hora y media, se desarrollará en bilingüe y está enfocada para niños y niñas mayores de 7 años. Las inscripciones, con un coste de 2 euros, pueden realizarse a través de la página web www.ekoetxea.eus/txingudi. Hay dos horarios disponibles, a las 10.30 y a las 12.30.

Ekoetxea ofrecerá una emocionante aventura en familia que estará autoguiada. La yincana recorrerá diferentes puntos superando pruebas y descubriendo cómo funcionan las energías renovables en nuestro día a día. Será una experiencia para poner a prueba la creatividad, el ingenio y el trabajo en equipo.

La cita permitirá a los participantes poner a prueba sus conocimientos sobre energías renovables, descubrir cómo funciona la energía que nos rodea de una forma didáctica y entretenida y disfrutar de la naturaleza en familia.

Jornada de limpieza

Desde el centro de interpretación de Plaiaundi se han preparado tres actividades más para el mes de noviembre, todas ellas con inscripción previa en la página web de la Ekoetxea.

Para el domingo 16 se ha fijado el taller creativo 'Transforma residuos en arte', que arrancará a las 11.00 y se prolongará por espacio de dos horas. Pensada para disfrutar en familia (a partir de 6 años), permitirá a los participantes descubrir qué sucede después de depositar los residuos en el contenedor amarillo y aprender a reciclar plásticos para dar vida a diseños propios.

El sábado 29 tendrá lugar una jornada de limpieza colaborativa con motivo de la Semana Europea de Prevención de Residuos que tiene por objetivo conseguir un Plaiaundi más saludable. Está abierta a todos los públicos con carácter gratuito y una duración de tres horas, de 10.30 a 13.30 horas.

Para familias (a partir de 5 años), el domingo 30 se ha programado el cuentacuentos 'Ondoko Hondakinak ondo?' en euskera. Con inicio a las 11.30, Ixabel Agirresarobe guiará durante una hora la divertida historia de Ane y Aitor, dos jóvenes concienciados con el medio ambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ekoetxea Txingudi programa cuatro actividades para el mes de noviembre

Ekoetxea Txingudi programa cuatro actividades para el mes de noviembre