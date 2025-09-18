Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Eguzki Bidasoa critica la decisión de dragar el Bidasoa en la zona de Santiagotarrak

M. A. I.

Irun

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

Eguzki Bidasoa ha denunciado el dragado en el río Bidasoa que se está acometiendo actualmente a la altura del pabellón municipal de remo y pirgüismo. ... Para la asociación ecologista, «dragar el Bidasoa a la altura de Santiagotarrak», que, recuerda, es «espacio de la Red Natura 2000», supone afectar «negativamente a Hábitats de Interés Comunitario como los estuarios y los limos intermareales» que están diagnosticados como «escasos e insuficientes en el documento de RN 2000 para Txingudi, catalogando su estado actual como 'desfavorable'». Eguzki señala que el propio documento señala que se requieren «actuaciones y medidas para alcanzar la calificación de 'favorable'», que eso es «obligación y compromiso de las administraciones públicas competentes» y que esta actuación «va en sentido contrario».

