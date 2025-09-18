Eguzki Bidasoa critica la decisión de dragar el Bidasoa en la zona de Santiagotarrak

Eguzki Bidasoa ha denunciado el dragado en el río Bidasoa que se está acometiendo actualmente a la altura del pabellón municipal de remo y pirgüismo. ... Para la asociación ecologista, «dragar el Bidasoa a la altura de Santiagotarrak», que, recuerda, es «espacio de la Red Natura 2000», supone afectar «negativamente a Hábitats de Interés Comunitario como los estuarios y los limos intermareales» que están diagnosticados como «escasos e insuficientes en el documento de RN 2000 para Txingudi, catalogando su estado actual como 'desfavorable'». Eguzki señala que el propio documento señala que se requieren «actuaciones y medidas para alcanzar la calificación de 'favorable'», que eso es «obligación y compromiso de las administraciones públicas competentes» y que esta actuación «va en sentido contrario».

La asociación ecologista critica que «en el estuario del Bidasoa no parece importar saltarse la normativa medioambiental, como si fuera de rango menor». Pone como ejemplos también «la plataforma peatonal construida sobre pilotes invadiendo el cauce del río» y «alguna acción del proyecto de 'Ampliación de la laguna de San Lorenzo'. Ahora el argumento es el pantalán para el club de remo».

Recuerda Eguzki que «cualquier actuación en un espacio Red Natura 2000 cuyo objetivo no sea la preservación debe justificarse por 'razones imperiosas de primer orden' (seguridad, salud infraestructuras críticas...) y debe acompañarse de 'medidas compensatorias'».

Por otra parte Eguzki ha insistido esta semana en reclamar al Ayuntamiento que impulse «de una vez por todas el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi a Txenperenea», de manera que se respete el contenido de los acuerdos interinstitucionales de 1994 y 2013 para el cumplimiento de las exigencias de la normativa europea en esa zona de marisma.