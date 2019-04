«Tenemos que educar en una sexualidad saludable» Domingo, 14 abril 2019, 01:00

«No es moralidad ni mojigatería: la pornografía en internet está llevando a chicos cada vez más jóvenes al sexo de pago», advirtió Lozano. «Desde muy jóvenes acceden sin límite a un porno que cosifica a la mujer. Si están viendo Superman, la familia, la sociedad, les dice que ellos no pueden ponerse una capa y volar. En el porno no está ocurriendo eso y es necesario instruir a los jóvenes en una sexualidad saludable».

«El 37% de los hombres en España son prostituyentes». No usa el término puteros. «Significaría que ellas son putas. No lo son. Ni prostitutas. Son mujeres prostituidas. Prostituidas por alguien». Hay hombres que «van al club a diario y luego van a su casa con su mujer e hijos. Otros van sólo en casos especiales como despedidas de soltero». Alertó de que «en este país hemos mirado a otro lado porque esas chicas no son nuestras: no son nuestras hijas, hermanas o amigas. No debería ser excusa, pero en cualquier caso, ellos sí que son nuestros: son nuestros maridos e hijos. Y sin demanda no habría oferta. No habría negocio».