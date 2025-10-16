EAJ-PNV recuerda que pidió ceder un local municipal a Osakidetza y el resto se opuso

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

M. A. I.

IRUN.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

EAJ-PNV valoró positivamente la inversión que el departamento de Salud ha anunciado para adecuar los locales municipales del ámbito Alarde como ampliación del servicio de atención primaria de Osakidetza en Irun y recordó que solicitó que el Ayuntamiento cediera locales muncipales a Osakideta y que todos los grupos «votaron en contra».

Los jeltzales enmarcan la actuación anunciada junto a «los nuevos quirófanos, la nueva gerencia de la OSI, la creación de una nueva plaza de psiquiatría infanto-juvenil, la consolidación de plazas de pediatría» y los pasos «para hacer realidad el ambulatorio de Oinaurre y el gran ambulatorio de Irun-Centro».

