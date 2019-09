EAJ-PNV presenta diecinueve enmiendas a la modificación de créditos José Enrique Corchón y Xabier Iridoy, ayer en rueda de prensa. El grupo pedirá retirar la partida para construir el local municipal de San Juan, incluida en el proyecto del Gobierno J. O. IRUN. Sábado, 21 septiembre 2019, 00:28

El portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, anunció ayer que su grupo presentará un total de diecinueve enmiendas a la modificación de créditos propuesta por el Gobierno municipal. Tras haberlo analizado, los jeltzales «hemos identificado necesidades que habría que incluir» en dicho proyecto, y con sus enmiendas quieren «mejorarlo y completarlo».

Xabier Iridoy enumeró varias de las propuestas que plantean para la modificación de créditos, como la construcción de una rotonda en el cruce entre la subida a Blaia y el camino hacia Meaka. El jeltzale destacó una propuesta dirigida a dar «un primer paso» en el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi a Txenperena: una partida de 100.000 euros «para que se pueda realizar la modificación puntual de Plan General de Ordenación Urbana», que permita «avanzar» en el acuerdo adoptado por el Pleno al final del pasado mandato para el traslado de las instalaciones.

EAJ-PNV propone también «acondicionar la explanada en desuso frente al instituto Plaiaundi para habilitar un aparcamiento en superficie», de carácter «provisional». Otras de las partidas que citó Iridoy estarían dirigidas a reforzar las políticas de prevención de violencia machista, a profundizar en la recuperación de la memoria histórica de Irun, transmitir vía 'streaming' las comisiones informativas del Ayuntamiento y destinar ayudas al tejido asociativo de la ciudad.

Además de esas diecinueve propuestas, EAJ-PNV propondrá una enmienda de eliminación en la modificación de créditos: concretamente, la referida a la partida plurianual de 8.000.000 de euros para la construcción del local municipal en el solar anexo al Ayuntamiento, en San Juan. «No consideramos que sea una acción prioritaria», argumentó el portavoz jeltzale. «Entendemos que, antes de construir ese edificio, la ciudad tiene muchas otras necesidades que habría que abordar. No decimos que no al edificio, pero creemos que no es el momento».

Xabier Iridoy manifestó su intención de negociar las enmiendas tanto con el Gobierno municipal como con el resto de grupos de la Corporación.