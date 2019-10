EAJ-PNV pide al Gobierno municipal que convoque el Consejo Asesor de Euskera

EAJ-PNV ha pedido al Gobierno municipal que convoque el Consejor Asesor de Euskera para debatir la VI Planificación del Plan de Normalización del Uso del Euskara para el periodo 2018-2022.

La concejal Josune Gomez señaló que, a principios de agosto, «recibimos la propuesta de la VI Planificación», que definió como «amplia y profunda» pero también «mejorable». «En estos dos meses hemos elaborado una serie de propuestas positivas y novedosas, que creemos podrían complementar de manera significativa la propuesta ya lanzada. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha dado ningún paso desde que envió el documento, no ha habido predisposición de conversar, no se ha convocado ni un solo Consejo Asesor de Euskara y, por ende, no se nos ha dado la oportunidad de aportar mejoras ni plantear posibles dudas». El portavoz del grupo, Xabier Iridoy, añadió que «estamos dispuestos a colaborar con todos para que la igualdad lingüística se haga realidad e impulsar medidas adecuadas y completas. Por eso, para poder dar pasos adelante y en positivo, le pedimos al Gobierno que convoque el Consejo Asesor de Euskara».