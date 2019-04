EAJ-PNV anuncia los 25 nombres de su lista electoral para las municipales Equipo cualificado y comprometido. EAJ-PNV dio a conocer ayer su lista y hoy la presenta públicamente. Ayer hizo pública la configuración de una plancha que presenta públicamente esta mañana con un acto político en Luis Mariano M.A.I. IRUN. Domingo, 7 abril 2019, 00:13

EAJ-PNV anunció ayer la plancha de 25 candidatos y tres suplentes que llevará a las elecciones municipales del 26 de mayo próximo. Hoy los presentará públicamente en un acto político que ha programado a las once de la mañana y en el que participarán, además de representantes locales, el candidato a diputado general, Markel Olano, y Eider Mendoza, además de Maribel Vaquero y Joseba Agirretxea, candidatos jeltzales para las elecciones generales que tendrán lugar el 28 de este mes.

Xabier Iridoy, cabeza de la lista del PNV en Irun, destacó que las personas con las que concurrirá conforman «un equipo sólido, de mujeres y hombres irundarras muy bien preparados y preparadas, comprometidos y comprometidas con Irun, con capacidad de trabajo en equipo, con la aptitud y el objetivo de mejorar el futuro de Irun. Suma y conjuga, además, experiencia en la gestión y trayectoria en la empresa privada y en la administración pública. Es un equipo que refleja la pluralidad de Irun, personas con diferentes vivencias, experiencias, y de diferentes barrios de la ciudad pero a los que une un mismo sentimiento, una misma causa: trabajar por ofrecer a las nuevas generaciones un mejor Irun, un Irun recuperado y con identidad».

Los 25 Xabier Iridoy, Josune Gómez, Lourdes Larraza, Josu Iguiñiz, Jose Corchón, Miren Guezuraga (independiente), Lander Ugartemendia, Ricardo Bereciartua, Jasone Ugarte, Iulen Arana, Belén Rojas (independiente), Gorka Álvarez, Irene Kastezubi, Noel D'anjou, Ana Iturria, June Aramburu, Lauren Etxepare (independiente), Elena Michelena (independiente), Pedro Ikardo, Itziar Zunzundegi, Beñardo García, María Eugenia Iparragirre, Elena Etxegoyen, Josean Eizaguirre, Xabier Txapartegi.

Criticó que «estos últimos años, más que nunca, Santano ha demostrado su incapacidad como alcalde, no ha sabido gestionar el Ayuntamiento correctamente, no ha mirado por el bien de la ciudad». Le responsabilizó de «la situación que vive hoy en día Irun; sin presupuestos para 2019, que no despega económicamente, a la cola del empleo en Gipuzkoa durante décadas, con un comercio local que languidece, cada vez más bloqueada en cuanto al tráfico y la movilidad, donde muchas personas sienten inseguridad...». Aseguró que ante todo esto «no nos resignamos, Irun tiene oportunidades, tiene futuro. Y nosotros tenemos ganas e ilusión de que todo ello se haga realidad. EAJ-PNV siempre ha estado comprometido con Irun, desde la oposición como desde el gobierno. En ambos casos, hemos intentado desarrollar iniciativas que tuvieran como finalidad mejorar Irun y el bienestar de las personas. Sin embargo, el gobierno socialista y el alcalde Santano no han sabido trabajar en equipo ni con diferentes. No han sabido mantener la estabilidad, ni han sabido decidir por el bien de las personas. No han querido dejar de lado su individualismo y sed de protagonismo. Se han visto superados». Por eso, Iridoy consideró que «el Ayuntamiento necesita un cambio de formas, de actitud, en positivo y que ilusione» y que su partido presenta «un equipo ilusionado, comprometido, capacitado para liderar el cambio de rumbo que necesita Irun».