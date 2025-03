«Es duro, pero ver que funciona y lo has hecho tú es una gozada»

Viernes, 7 de marzo 2025, 20:30 Comenta Compartir

Cuando Estitxu Ortolaiz inició su camino por cuenta propia «daba un poco de vértigo. Ahora hay más agencias que contratan fotógrafos para redes, pero hace 25 años no. Me iban saliendo trabajos como autónoma y así empecé. Hice con Bidasoa Activa el proyecto y me ayudaron con el plan de trabajo y a gestionar las subvenciones que había por ser joven y mujer». A los que quieran emprender les pide «que miren bien todo, que hagan un plan de negocio más pesimista que optimista. La realidad es dura; a mí me gusta hacer fotos, pero no me gusta hacer presupuestos, ni contabilidad, ni hacer de comercial», pero «cuando vez que funciona y te lo has hecho tú, es una gozada».