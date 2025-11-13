Mi Dulce Guerrero programa una tarde de diversión en la plaza San Juan

Mi Dulce Guerrero se ha propuesto por segundo año consecutivo teñir de azul la ciudad durante el mes de noviembre, color que simboliza a ... nivel mundial la lucha contra la diabetes. Dedicado a visibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre esta patología, la asociación irundarra ha preparado un programa que tendrá una primera cita este viernes en la plaza San Juan.

En realidad la primera actividad, un pintxopote solidario, iba a llevarse a cabo el pasado sábado día 8 pero tuvo que cancelarse debido a las adversas condiciones de lluvia. Próximamente se dará a conocer la nueva fecha de un evento que estará amenizado por Burrunba Electrotxaranga y que cuenta con la colaboración de los bares de la calle Mayor y la calle Legia.

No parece que la meteorología vaya a chafar los planes de Mi Dulce Guerrero para la jornada de este viernes, que arrancará a las 17.00 en la plaza San Juan y se extenderá aproximadamente hasta las 19.30. Pensado para disfrutar en familia, con la colaboración de Santiagoko Deabruak, se llevarán a cabo talleres infantiles que incluirán la elaboración de pulseras y chapas, pintacaras o tatuajes. El encuentro contará con un sorteo sorpresa dentro de un viernes de diversión en el que los más pequeños podrán conocer más sobre la diabetes gracias a una encuesta.

Mi Dulce Guerrero contará con la colaboración de alumnos de segundo curso del Instituto Pío Baroja para llevar a cabo una jornada que contempla, alrededor de las 19.00 horas, la iluminación de color azul de la fachada del consistorio.

Chocolatada, pizza, gigantes...

El programa de la asociación irundarra incluye tres citas más: la primera se celebrará mañana mismo en la localidad vecina de Hondarribia con una comida solidaria organizada por Klink Elkartea y una charla previa (13.15) en Zuloaga Etxea que correrá a cargo de la Asociación de Diabetes de Gipuzkoa.

De vuelta a nuestra ciudad, para el sábado 22 se ha programado una chocolatada solidaria en el parque Nagore Laffage que empezará a las 17.30 y contará con la presencia de los gigantes de Bidasoako Erraldoiak.

La última propuesta de Mi Dulce Guerrero para este mes se llevará a cabo el domingo 30 en el entorno de Luis Mariano: desde las 17.30 horas, con la colaboración de Marrubi Goxokiak, se ha preparado una tarde divertida que contará con pizza, música, talleres, pintacaras y un photocall en el que estarán presentes las mascotas Tantagorri y Marrubiman.

Mi Dulce Guerrero es una entidad irunesa impulsada por Garbiñe Rodríguez y Ana Esgueva que tiene entre sus objetivos dar visibilidad pública a la Diabetes tipo 1 y recaudar fondos para donarlos a la investigación.