Integrantes y voluntarias de Mi Dulce Guerrero el pasado mes de marzo con motivo del zumbatón. J.O.

Irun

Mi Dulce Guerrero programa una tarde de diversión en la plaza San Juan

En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora este viernes, la asociación irundarra ha preparado una jornada de entretenimiento pensada para disfrutar en familia

E. Prieto

Irun

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

Mi Dulce Guerrero se ha propuesto por segundo año consecutivo teñir de azul la ciudad durante el mes de noviembre, color que simboliza a ... nivel mundial la lucha contra la diabetes. Dedicado a visibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre esta patología, la asociación irundarra ha preparado un programa que tendrá una primera cita este viernes en la plaza San Juan.

