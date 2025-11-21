Mi Dulce Guerrero propone una chocolatada solidaria para este sábado

Mi Dulce Guerrero continúa este sábado con el programa que ha preparado para el mes de noviembre, dedicado a visibilizar y concienciar a la ciudadanía ... sobre la diabetes tipo 1. La primera actividad, un pintxopote solidario, tuvo que aplazarse el pasado día 8 debido al mal tiempo y la segunda, el pasado viernes, se desarrolló en la plaza San Juan con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Fue dentro de una tarde en la que los más pequeños disfrutaron de diferentes talleres y pudieron aprender más sobre esta patología.

La tercera propuesta de Mi Dulce Guerrero se desarrollará mañana de 17.00 a 19.30 horas en el parque Nagore Laffage (Palmera-Montero) con una chocolatada solidaria, en la que los asistentes podrán degustar un vaso de chocolate caliente y bizcocho por 2 euros. La jornada contará con la presencia de Bidasoako Erraldoiak para divertimento de los más pequeños y habrá una rifa en la que se sortearán tres lotes.

Mi Dulce Guerrero ha animado en sus redes sociales a la ciudadanía a asistir a las chocolatada solidaria con una pregunta: «¿Cómo puede una asociación contra la Diabetes tipo 1 hacer una chocolatada?». En la respuesta explica que «nuestros hijos e hijas pueden comer de todo, ajustando su dosis de insulina para ese vaso de chocolate en sus bizcochos».

Tras la chocolatada de este sábado, la última propuesta de Mi Dulce Guerrero para el mes de noviembre se llevará a cabo el próximo domingo 30 en el entorno de Luis Mariano: desde las 17.30 horas, con la colaboración de Marrubi Goxokiak, se llevará a cabo una jornada con pizza, música, talleres, pintacaras y un photocall con la mascota de la asociación, Tantagorri, y Marrubiman.