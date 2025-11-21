Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El parque Nagore Laffage acoge este sábado una chocolatada. Mi dulce guerrero.
Irun

Mi Dulce Guerrero propone una chocolatada solidaria para este sábado

La cita tendrá lugar en el parque Nagore Laffage a partir de las 17.00 horas con la presencia de Bidasoako Erraldoiak

E. Prieto

Irun

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

Mi Dulce Guerrero continúa este sábado con el programa que ha preparado para el mes de noviembre, dedicado a visibilizar y concienciar a la ciudadanía ... sobre la diabetes tipo 1. La primera actividad, un pintxopote solidario, tuvo que aplazarse el pasado día 8 debido al mal tiempo y la segunda, el pasado viernes, se desarrolló en la plaza San Juan con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Fue dentro de una tarde en la que los más pequeños disfrutaron de diferentes talleres y pudieron aprender más sobre esta patología.

