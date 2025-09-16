Casi dos noches de estancia media demuestran el cambio de perfil turístico

I. M. IRUN. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El dato de la ocupación hotelera en el verano irunés, 95% de media, es muy notable. Pero en la lectura más detallada de los números hoteleros destaca que la media de estancia ha sido de 1,97 noches. Hace diez años no era raro un mes estival ligeramente por encima del 1,5. «Éramos una ciudad de paso en la que mucha gente hacía una noche y se iba, pero nos hemos esforzado mucho por cambiar ese perfil», reivindicaba Nuria Alzaga.

La directora de Bidasoa Activa, Eva Fernández, apuntó que en el paulatino crecimiento, mantenido año tras año, ha tenido mucho que ver que «ya llevamos bastante tiempo ofreciendo visitas guiadas de calidad». No sólo eso, sino que tanto estas como la información sobre el Museo Oiasso y otros elementos de patrimonio y naturaleza se puede encontrar fácilmente online. «También la oferta de Santiagotarrak, las salidas en bicicleta... Cada vez es más fácil que desde su casa, con antelación, la persona que está preparando sus vacaciones haga su plan para su tiempo en Irun y vea que tiene muchas opciones, también para un completo día en familia».

Sonia Parada, del Hotel ETH, destacó precisamente que este año han recuperado «un perfil de cliente que desde la pandemia nos estaba costando que volviera: las familias. Las familias elevan el número de personas que pernoctan (camas supletorias) y alargan la estancia media porque normalmente están más días que las parejas».