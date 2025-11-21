Dos detenidos en Irun por robo con fuerza en vehículos y uso fraudulento de una tarjeta de crédito sustraída Los detenidos, de 26 y 33 años, tenían antecedentes y ya han pasado a disposición judicial

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Irun a dos hombres, de 33 y 26 años, por presuntos delitos de robo con fuerza en vehículos estacionados y estafa mediante el uso de una tarjeta de crédito sustraída. Las patrullas les interceptaron después de haber realizado una compra con la tarjeta en el centro de la ciudad.

La operación comenzó el miércoles cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento de la sustracción con fuerza en varios vehículos, que presentaban las ventanillas rotas, en diversas calles del barrio Anzaran de la ciudad de Irun. Las patrullas de Protección Ciudadana fueron informadas de los hechos y hacia el mediodía localizaron a dos hombres, que presuntamente habían pagado en un comercio con una tarjeta sustraída y que, además, portaban entre sus pertenencias una mochila de idénticas características a la que habían robado en uno de los vehículos. Por este motivo, los agentes procedieron a identificar a los dos varones y a realizarles un registro preventivo.

Los recursos policiales pudieron confirmar su participación en los delitos mencionados, ya que portaban objetos sustraídos, como la mochila, una cartera, una tarjeta de crédito y otra de transporte, entre otras cosas. La Policía Local de Irun recogió también una denuncia por robo con fuerza en vehículo en la misma zona donde se habían cometido los delitos.

En base a las evidencias, una patrulla procedió a la detención de los dos hombres, de 26 y 33 años y procedencia magrebí, por delitos de robo con fuerza y estafa mediante tarjeta de crédito sustraída. Ambos arrestados tienen antecedentes policiales por delitos contra la propiedad en la provincia de Zaragoza y, al parecer, ahora se habían desplazado a Irun, donde también han sido detenidos. Ya han sido puestos hoy a disposición del Juzgado de Guardia de Irun.