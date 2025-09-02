Doce imágenes y testimonios en memoria de las personas exiliadas

X. DE LA LINDE GARCIA IRUN. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Doce fotografías que reflejan diferentes momentos históricos vividos en ambos lados del río Bidasoa convierten desde ayer y hasta el día 7 el puente Avenida en una exposición al aire libre. Organizada por Antxeta Irratia, la iniciativa 'Deserriratuen Memoriaren Zubia' (El puente de la memoria de las personas exiliadas) incluye códigos QR a través de los cuales se puede acceder a los testimonios de las y los protagonistas de las imágenes, que paralelamente se reproducirán todas las tardes de 17.00 a 19.00 en formato podcast sobre el mismo puente.

«Proponemos hacer reflexionar sobre la importancia que el puente ha tenido y sigue teniendo en la vida y la estructura social de la comarca», declaró ayer la directora de la radio comunitaria, Aitziber Zapirain, en la inauguración de la exposición. Junto a ella también estuvieron diferentes autoridades de la zona, así como asociaciones memorialistas.

El proyecto forma parte del programa presentado por el Ayuntamiento el viernes pasado con motivo del 89 aniversario de la ocupación de Irun de 1936 por las tropas franquistas. El delegado de Memoria Democrática, Gorka Álvarez, también estuvo presente ayer en el puente Avenida, donde repasó los combates librados en aquellos días, reivindicó el protagonismo histórico del lugar y denunció que todavía hoy «los derechos de movilidad europeos se tambalean en este puente».

Alberto Araneta Urrutia

Por su parte, el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, aprovechó el título de la exposición para diferenciar entre el exilio y la deportación: «Las personas exiliadas, a diferencia de las deportadas, pudieron volver a cabo de un corto plazo e instalarse en su pueblo. Otras miles de personas no pudieron regresar en muchos años e incluso llegaron a perder su vida en el exilio».

Como ejemplo y muestra de «memoria y reconocimiento», Enparan expuso el caso de Alberto Araneta Urrutia, «que yo lo conocí como tío Alberto», y que se vio forzado a cruzar el Bidasoa hacía Francia mientras le tiroteaban. Contó que solo podía volver a su Hondarribia natal durante el verano y que llegó a recortar su estancia porque «toda su comunidad había desaparecido y ya no sentía tener sus raíces» en la localidad costera.

En cuanto al director de Derechos Humanos y Cultura Democrática foral, Ion Gambra, reconoció la labor de las asociaciones memorialistas y de los agentes locales como Antxeta Irratia en «desarrollar y completar» el trabajo realizado por la Diputación en materia de memoria histórica. Añadió que el puente Avenida «tiene muchas cosas que contar» e incidió en la importancia de la transmisión «para no volver a caer en errores del pasado».