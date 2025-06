Doblete de Asier Nieto en los trofeos de la Peña Bidasotarrak en su último año

Iñigo Aristizabal IRUN. Miércoles, 18 de junio 2025, 20:31 Comenta Compartir

«Estoy vaciando el piso por la mundanza y lo voy a volver a llenar...», dijo Asier Nieto en el acto de entrega de premios de la Peña Bidasotarrak, porque veía que iba a salir de él con dos trofeos, de dimensiones importantes, y una placa en recuerdo de su paso por el Irudek Bidasoa Irun, donde ha completado tres temporadas. Unos días antes se había entregado el mismo detalle a Mikel Zabala, Pedro Pacheco y Theodoros Boskos, los otros jugadores que no seguirán en el equipo amarillo.

El Trofeo de la Regularidad-Bar Mari es ya un clásico de la Peña Bidasotarrak, que ha alcanzado su novena edición, promovido por Etxahun Olaizola. En cada partido de Artaleku él, un espectador (ha habido 23 diferentes) y un periodista local (16 distintos) puntúan del cinco al uno a los mejores jugadores y se va formando la clasificación.

Regularidad

Kauldi Odriozola 2017

Kauldi Odriozola 2018

Xoan Ledo 2019

Kauldi Odriozola 2020

Rodrigo Salinas 2021

Iñaki Cavero 2022

Jon Azkue 2023

Mehdi Harbaoui 2024

Asier Nieto 2025

Máximo goleador

Asier Nieto 2024

Asier Nieto 2025

El jugador vizcaíno ha logrado el récord de puntuación con 64 puntos, con importante ventaja sobre su hermano Gorka (46) y completando la clasificación Leo Maciel (34), Iñaki Cavero (30), Esteban Salinas (26), Dariel García (24), Jakub Skrzyniarz (23), Rodrigo Salinas (21), Julen Mujika (15), Tao Gey-Emparan (11), Matheus da Silva (10), Marko Jevtic (9), Theodoros Boskos (9), Asier Iribar (8), David Faílde (7), Pedro Pacheco (7) y Eneko Furundarena (2).

Nieto sucede en el palmarés del Trofeo a la Regularidad a Kaudli Odriozola, ganador en tres ocasiones, Xoan Ledo, Iñaki Cavero, Jon Azkue y Harbaoui Mehdi.

En cuanto al Trofeo de Máximo Goleador, se ha cumplido la segunda edición y en las dos el ganador ha sido el mismo. En este caso se suman los goles conseguidos en todos los partidos, tanto oficiales como amistosos.

Fernando Ramírez, presidente de la Peña Bidasotarrak, recordó que «el año pasado tuvo pelea con su hermano Gorka pero este año ha ganado con mucha claridad. Queda la final de la Euskal Kopa, que se jugará en pretemporada, pero tiene 26 goles de diferencia al segundo».

En total, el mayor de los Nieto ha marcado 190 goles entre Liga, European League, Copa de España, Copa del Rey y amistosos y la clasificación se completa con Iñaki Cavero (164), Esteban Salinas (148), Gorka Nieto (141), Rodrigo Salinas (138), Dariel García (120), Julen Mujika (106), Tao Gey-Emparan (79), Theodoros Boskos (75), Pedro Pacheco (60), Asier Iribar (53), Mikel Zabala (43), Marko Jevtic (35), Eneko Furundarena (17), Javier Gastaminza (11), Matheus da Silva (11), Unai Barreto (3), Tito Díaz (3), Leo Maciel (2), Alex Raix (2), Jon Ander Iribar (1), Andoni Beraza (1) y Endika Wamba (1).

El jugador, agradecido

Asier Nieto, que la próxima temporada jugará en el Cesson Rennes de la primera división francesa, se mostró agradecido por los trofeos y «el esfuerzo que hacéis, porque ir a Artaleku es fácil, pero no todos los desplazamientos». Igualmente, apreció «cómo me habéis tratado estos tres años, yo me he sentido siempre muy querido por vosotros, muy respetado. Os deseo lo mejor a todos, que sigáis animando siempre al Bidasoa y nos vemos en el Torneo de Egia».