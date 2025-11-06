Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las pintadas, en la calle Fermín Calbetón de Irun OCHOTECO

Detenido el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun

El arrestado, de 38 años, está acusado de delitos de daños e incitación al odio

A. I.

Irun

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:16

El autor de varias pintadas con mensajes machistas y contra el feminismo en diferentes puntos del centro de Irun ha sido ya detenido y este ... jueves ha pasado a disposición judicial, según ha informado el Departamento de Seguridad. El hombre de 38 años y nacionalidad española, está acusado de presuntos delitos de daños e incitación al odio.

