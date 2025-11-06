Detenido el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun

El autor de varias pintadas con mensajes machistas y contra el feminismo en diferentes puntos del centro de Irun ha sido ya detenido y este ... jueves ha pasado a disposición judicial, según ha informado el Departamento de Seguridad. El hombre de 38 años y nacionalidad española, está acusado de presuntos delitos de daños e incitación al odio.

El arrestado realizó supuestamente la madrugada del lunes al martes varias pintadas con contenido ofensivo e insultante en contra de las mujeres, también hacia los hombres que apoyan el feminismo, en paredes y fachadas de edificios de viviendas, locales e instalaciones deportivas, principalmente ubicadas en zonas de Irun. De momento, han sido presentadas cuatro denuncias por los daños causados debido a la realización de estos grafitis.

Una patrulla de la Policía Local de Irun identificó a este individuo esa misma madrugada cuando realizaba pintadas similares en una pared de la calle Fermín Calbetón, siéndole incautados cuatro botes de pintura en spray de diferentes colores y unos rotuladores, que portaba en el interior de una bandolera. Además, le incoaron la oportuna denuncia administrativa por deslucimiento de bienes en la vía pública. A partir de ahí, la Ertzaintza asumió las investigaciones sobre estos hechos, al ser presuntamente constitutivos de un delito de odio por razón de género. En base a las indagaciones practicadas y el análisis del contenido de las pintadas realizadas, en la mañana de ayer se procedió a la detención del citado hombre por presuntos delitos de daños e incitación al odio. El arrestado ha sido presentado ante la autoridad judicial, una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales.

Las pintadas, algunas de ellas de gran tamaño, se localizaron cerca de una decena de calles y parques de la localidad, en fachadas, marquesinas, mobiliario urbano, etc. El Ayuntamiento expresó su «rotundo rechazo» hacia estos «actos vandálicos con tintes misóginos, que incitan al odio hacia las mujeres. Estos actos no tienen cabida en la sociedad actual, ya que impiden la convivencia». También la Asociación Casa de las Mujeres de Irun (ACMI) hizo público un comunicado en el que expresaba una firme condena hacia «las pintadas machistas que han aparecido en distintos puntos de nuestra ciudad».