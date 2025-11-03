La Diputación probará en Irun el 'Proyecto M'

E. Prieto Irun Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha elegido Irun para desarrollar un proyecto piloto que tiene como objetivo principal facilitar el acceso de las mujeres al deporte. El 'Proyecto M', englobado dentro de la iniciativa 'Mujeres y activas', se ha presentado este lunes en la Casa de las Mujeres con la asistencia de la Diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, y la alcaldesa de la localidad, Cristina Laborda.

Goizane Álvarez ha explicado que la propuesta que arrancará el próximo miércoles 12 de noviembre se trata de «la primera intervención desde el ámbito local que realizamos de manera sistémica. Las mujeres tenemos muchas barreras para la práctica deportiva o para mantener un estilo de vida saludable, especialmente cuando somos madres o estamos al cuidado de otros».

La diputada ha señalado que la iniciativa parte de «una estrategia municipalista. Creemos en la intervención local y que son los municipios, esos barrios en los que vivimos, donde podemos acceder a esos derechos globales de los que hablamos. Para materializarlos necesitamos a nuestros vecinos, a nuestras corporaciones locales y agentes locales como La Casa de la Mujer».

Álvarez ha incidido en que «esto va de derribar obstáculos, de hacer fácil el acceso a la actividad físico-deportiva y no solamente garantizar esa accesibilidad para que la actividad física sea un derecho, sino para que sea además parte de nuestro estilo de vida. Cuando somos físicamente activas sin duda nos sentimos más fuertes y tenemos un cuerpo que nos sostiene mejor el día a día. Nos proporciona salud mental, social y física pero sobre todo autoestima».

El 'Proyecto M' arrancará el próximo 12 de noviembre y se desarrollará dos días a la semana hasta el mes de mayo, los miércoles de 12.30 a 13.30 horas y los viernes de 16.30 a 17.30 horas. La actividad física tendrá lugar en La Casa de las Mujeres, donde la responsable foral apuntó «todas nos sentimos mucho más seguras, en conexión con otras mujeres. La fuerza del grupo es muy importante para la permanencia como mujeres activas y sobre todo son lugares seguros porque no se nos juzga. Eliminar el juicio cuando queremos crear un hábito es un elemento fundamental». Además, la iniciativa cuenta con la colaboración del servicio de orientación SOAF (Servicio de Orientación de Actividad Física).

El 'Proyecto M' empezará en el local de la plaza Istillaga y posteriormente, tras el mes de mayo, la idea es que «esas mujeres puedan ser acogidas por los clubes deportivos en función de los gustos que hayan desarrollado». Las interesadas tienen a su disposición el SOAF, para el que es necesario solicitar cita previa en el teléfono 600394736 o a través del correo electrónico KOZ.irun@equiponeo.com. La Casa de las Mujeres atiende presencialmente el segundo y cuarto jueves de cada mes, entre las 17.00 y las 19.00 horas.

Un derecho básico

Por su parte, Cristina Laborda ha agradecido a la Diputación la elección de Irun para poner en marcha un proyecto piloto «que va a traer muchos beneficios a las mujeres del municipio. El deporte es un derecho básico al que todas las personas tienen que acceder y no tiene que haber barreras ni estereotipos de roles de género que impidan realizarlo».

La alcaldesa de Irun ha destacado los beneficios del deporte «como una herramienta para la prevención de la salud pero sobre todo para el fortalecimiento de la autoestima y del empoderamiento». Laborda ha animado a las mujeres que les gustaría iniciarse en alguna practica deportiva, pero no saben exactamente cuál por su edad o condición física, que se informen y acerquen. Aquí se van a encontrar un programa que les va a abrir muchas puertas en su mejora del empoderamiento y bienestar».