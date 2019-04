«Nadie dijo que fuera fácil y solo vamos a salir con mucho trabajo» Iturralde en su debut en el Stadium Gal. / F. DE LA HERA Alberto Iturralde no pudo tener un peor debut al frente del conjunto irundarra, perdiendo en casa ante el colista O.T. IRUN. Martes, 2 abril 2019, 00:10

Seguro que Alberto Iturralde se había imaginado mil y una situaciones diferentes para el día de su debut. Seguro que ninguna tenía nada que ver con lo que finalmente pasó en el Stadium Gal. 0-2 contra el colista y el Real Unión que no saca la cabeza de los puestos peligrosos de la clasificación.

Del partido cuenta que «es complicado explicar una derrota ante el colista. Aunque no me gustaría valorar si fue ante el colista o no, me gustaría valorar lo que fue el trabajo de nuestro equipo. Realizamos un inicio de partido prometedor, pero luego se nos fue complicando y fuimos de más a menos. El 0-1 nos hizo mucho daño, demasiado, y nos quedamos muy tocados. Y como consecuencia llegó el segundo».

Preguntado por cómo vio a los jugadores tras el duro resultado, no escondió que «el equipo tras el partido estaba derrotado porque se había preparado mucho para sacar un buen resultado. Los jugadores lo pusieron todo de su parte, pero no salió. Ha tocado estar fastidiados, nos hemos caído, pero tenemos que levantarnos para lo que queda».

Lo que sí parece tener claro el nuevo técnico del conjunto irundarra es en lo que tiene que incidir con sus jugadores en lo que resta de campaña para intentar conseguir los mejores resultados y lograr el objetivo de la permanencia. «Tenemos que trabajar en lo anímico. Nos caímos en exceso por un gol y tenemos que ser fuertes mentalmente y saber que en el fútbol puedes ir por delante y por detrás en el marcador. Nadie dijo que fuera a ser fácil y soy optimista, aunque la situación es complicada. Solo vamos a salir con trabajo y más trabajo».