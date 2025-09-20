Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los socios del proyecto Edit se reunieron esta semana en las instalaciones de Bidasoa activa. J.O.

Irun

«La digitalización y la sostenibilidad ya no son una opción, sino una necesidad»

Bidasoa activa impulsa el proyecto Edit, que acompaña a pequeñas y medianas empresas en la implantación del Pasaporte Digital de Producto

Joana Ochoteco

irun.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31

El Pasaporte Digital de Producto (PDP) es una nueva normativa de la Unión Europea. Este certificado permite realizar un seguimiento específico de los productos desde la producción hasta su fin de vida, mejorando la eficiencia en la gestión. Asimismo, hace más accesible la información de productos y servicios a los consumidores. El proyecto Edit, liderado por Bidasoa activa, acompaña a empresas del territorio en su adaptación a esta nueva normativa.

Otras siete entidades participan en esta iniciativa que, tras su puesta en marcha hace algo más de un año, ha llegado a su ecuador. Los socios del proyecto se reúnen mensualmente vía online, y esta semana se encontraron presencialmente en las instalaciones de Bidasoa activa. Allí estuvieron también la presidenta y la vicepresidenta de la agencia de desarrollo, Nuria Alzaga y Estitxu Urtizberea.

«Apostar por la digitalización y la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad», aseguraba Alzaga, que destacó la importancia de este proyecto y, también, del propio PDP: «es una herramienta que va a permitir que las empresas sean más transparentes, circulares y competitivas». Urtizberea coincidía en la importancia de tener en cuenta, «desde el diseño del producto, el impacto que va a tener» en términos de sostenibilidad. También incidió en lo positivo de que esa información esté al alcance de los consumidores «para que puedan hacer una elección de manera más consciente».

Se está elaborando una herramienta que permite a las empresas autodiagnosticarse en términos de sostenibilidad

Experiencia piloto en Algon

MIK (Centro de Investigación en Gestión de Corporación Mondragón), uno de los socios del proyecto Edit, está elaborando una herramienta de autodiagnóstico para las empresas: «nuestra idea es que este instrumento permita a las empresas saber dónde se sitúan en términos de sostenibilidad y digitalización», explicó Valentina Nardi, de MIK.

Desde ESTIA, también socios de Edit, «vamos a recopilar todo el trabajo que se ha realizado en el proyecto y a ponerlo en marcha, en modo piloto, en dos empresas», concretó Jon Sánchez. Una de esas empresas será la irunesa Algon, y la otra, la navarra Aribenasa. Se testarán y validarán los pasos del proceso de implantación del PDP, en una experiencia que establecerá «un modelo a seguir» para las empresas que se sumen más adelante. «La anticipación es clave», añadió Valentina Nardi, que instó a «no esperar a 2028», cuando se prevé que el PDP ya será obligatorio, sino «prepararse con anterioridad». El proyecto Edit está abierto a empresas que quieran formar parte de una fase posterior en la que se asesorará a una treintena de empresas («de los sectores textil, agroalimentario o inmobiliario») en cuanto a la implementación del PDP.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La digitalización y la sostenibilidad ya no son una opción, sino una necesidad»

«La digitalización y la sostenibilidad ya no son una opción, sino una necesidad»