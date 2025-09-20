«La digitalización y la sostenibilidad ya no son una opción, sino una necesidad»

Joana Ochoteco irun. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Pasaporte Digital de Producto (PDP) es una nueva normativa de la Unión Europea. Este certificado permite realizar un seguimiento específico de los productos desde la producción hasta su fin de vida, mejorando la eficiencia en la gestión. Asimismo, hace más accesible la información de productos y servicios a los consumidores. El proyecto Edit, liderado por Bidasoa activa, acompaña a empresas del territorio en su adaptación a esta nueva normativa.

Otras siete entidades participan en esta iniciativa que, tras su puesta en marcha hace algo más de un año, ha llegado a su ecuador. Los socios del proyecto se reúnen mensualmente vía online, y esta semana se encontraron presencialmente en las instalaciones de Bidasoa activa. Allí estuvieron también la presidenta y la vicepresidenta de la agencia de desarrollo, Nuria Alzaga y Estitxu Urtizberea.

«Apostar por la digitalización y la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad», aseguraba Alzaga, que destacó la importancia de este proyecto y, también, del propio PDP: «es una herramienta que va a permitir que las empresas sean más transparentes, circulares y competitivas». Urtizberea coincidía en la importancia de tener en cuenta, «desde el diseño del producto, el impacto que va a tener» en términos de sostenibilidad. También incidió en lo positivo de que esa información esté al alcance de los consumidores «para que puedan hacer una elección de manera más consciente».



Experiencia piloto en Algon

MIK (Centro de Investigación en Gestión de Corporación Mondragón), uno de los socios del proyecto Edit, está elaborando una herramienta de autodiagnóstico para las empresas: «nuestra idea es que este instrumento permita a las empresas saber dónde se sitúan en términos de sostenibilidad y digitalización», explicó Valentina Nardi, de MIK.

Desde ESTIA, también socios de Edit, «vamos a recopilar todo el trabajo que se ha realizado en el proyecto y a ponerlo en marcha, en modo piloto, en dos empresas», concretó Jon Sánchez. Una de esas empresas será la irunesa Algon, y la otra, la navarra Aribenasa. Se testarán y validarán los pasos del proceso de implantación del PDP, en una experiencia que establecerá «un modelo a seguir» para las empresas que se sumen más adelante. «La anticipación es clave», añadió Valentina Nardi, que instó a «no esperar a 2028», cuando se prevé que el PDP ya será obligatorio, sino «prepararse con anterioridad». El proyecto Edit está abierto a empresas que quieran formar parte de una fase posterior en la que se asesorará a una treintena de empresas («de los sectores textil, agroalimentario o inmobiliario») en cuanto a la implementación del PDP.