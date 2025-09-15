Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
San José y Pagadi llenaron el Ireki Art del nuevo CBA.

Irun

Diego San José y Mikel Pagadi pusieron humor al fin de semana del estreno del nuevo CBA

M. A. I.

Irun

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

El conocido guionista irundarra Diego San José (Vaya Semanita, Ocho Apellidos Vascos, Vota Juan, Celeste... entre otras) y el actor de Amasa-Villabona Mikel Pagadi ... pusieron el punto de humor en el primer fin de semana de actividades del Centro de Cultura y Creatividad, la nueva ampliación del CBA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diego San José y Mikel Pagadi pusieron humor al fin de semana del estreno del nuevo CBA

Diego San José y Mikel Pagadi pusieron humor al fin de semana del estreno del nuevo CBA