Diego San José y Mikel Pagadi pusieron humor al fin de semana del estreno del nuevo CBA

IrunDiego San José y Mikel Pagadi pusieron humor al fin de semana del estreno del nuevo CBA
M. A. I.
Irun
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13
El conocido guionista irundarra Diego San José (Vaya Semanita, Ocho Apellidos Vascos, Vota Juan, Celeste... entre otras) y el actor de Amasa-Villabona Mikel Pagadi ... pusieron el punto de humor en el primer fin de semana de actividades del Centro de Cultura y Creatividad, la nueva ampliación del CBA.
San José y Pagadi aportaron una sesión fresca e ingeniosa a la que acudieron decenas de personas hasta llenar todas las sillas que se dispusieron en el espacio Ireki Art. Algunas personas siguieron el espectáculo en pie. La aportación de estos dos humoristas formó parte de un programa que, desde el jueves, ha tenido la inauguración de la exposición del artista irundarra Jon Benet, un encuentro con Janus Lester, actividades para familias, DJs y mucho más.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.