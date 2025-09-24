Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

María Serrano, Erika López, Gorka Álvarez y Trini Fernández presentaron este miércoles la feria de ONG.

Irun

Diecisiete ONG participarán en la feria de este domingo

La cita anual regresa a la plaza del Ensanche para visibilizar la labor que desarrollan estas entidades e incluirá un programa de actividades

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

El entorno de la plaza del Ensanche acogerá este domingo la feria de ONG en la que diecisiete entidades mostrarán su labor y ofrecerán ... un programa de actividades que incluye talleres, venta de productos de comercio justo y de manualidades, juegos infantiles o una degustación de chocolate. El objetivo es «acercar a la ciudadanía la labor que hacen estas ONG, y que los irundarras puedan conocer a qué proyectos se destinan recursos económicos de este Ayuntamiento», explicó el delegado de Cooperación, Gorka Álvarez.

