Diecisiete ONG participarán en la feria de este domingo

El entorno de la plaza del Ensanche acogerá este domingo la feria de ONG en la que diecisiete entidades mostrarán su labor y ofrecerán ... un programa de actividades que incluye talleres, venta de productos de comercio justo y de manualidades, juegos infantiles o una degustación de chocolate. El objetivo es «acercar a la ciudadanía la labor que hacen estas ONG, y que los irundarras puedan conocer a qué proyectos se destinan recursos económicos de este Ayuntamiento», explicó el delegado de Cooperación, Gorka Álvarez.

La iniciativa, además, pone en relieve la labor de «personas voluntarias» del entorno más cerca, que «se dedican al trabajo cooperativo para el progreso de países en vías de desarrollo». Tres de ellas acompañaron al delegado en la presentación de la feria: María Serrano, de Behar Bidasoa; Erika Gómez, de Chiapas Enea, y Trini Fernández, de Tadamum Elkartea. Junto a otras catorce ONG, este domingo compartirán con la ciudadanía los proyectos que llevan a cabo desde las 11.00 hasta las 13.30.

Gorka Álvarez animó a los irundarras a acudir a la cita para cumplir así un doble propósito: «por un lado, saber en qué proyectos de cooperación colabora el Ayuntamiento de Irun, pero sobre todo para tener conocimiento y conciencia de que en nuestra ciudad existen distintas ONG y personas voluntarias que necesitan nuestra colaboración», incidió el delegado. Recordaron que ese apoyo no tiene que ser necesariamente económico: la aportación de tiempo mediante el trabajo voluntario es igualmente valiosa.

No obstante, para poder desarrollar sus respectivos proyectos las ONG precisan también de ese respaldo económico y, este año, el Ayuntamiento ha destinado medio millón de euros a través de dos tipos de subvenciones: las nominativas (283.766 euros) recaen en Euskal Fondoa y las ONG Behar Bidasoa, DOA-Denok Osasunaren Alde, Proyde-Proega, Tadamum y Taupadak.

Por otro lado, tras la convocatoria abierta y la correspondiente baremación técnica, dieciséis proyectos de veintiún solicitudes se subvencionarán con 220.955 euros. Se trata de iniciativas que tendrán incidencia en países como Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Senegal, Madagascar, México, Kenia o El Sáhara, y que están dirigidas a promover el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género, el fortalecimiento organizativo, la cooperación estructural y transformadora y la defensa y promoción de los Derechos Humanos. El delegado de Cooperación apuntó que esta aportación supone «un 0,5% del presupuesto» anual del Ayuntamiento, y recordó que, para 2030, las instituciones públicas tienen «un objetivo global de llegar al 0,7%. En la medida de las posibilidades presupuestarias de este Ayuntamiento, seguiremos esa senda».