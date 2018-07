Días movidos en la casa amarilla Sodupe dará el miércoles su última charla de bienvenida a la plantilla del Bidasoa. / F. DE LA HERA El Bidasoa celebró el jueves su Asamblea, Sodupe ha anunciado que no se presenta a la reelección y se terminan las vacaciones para el equipo | BORJA OLAZABAL IRUN. Domingo, 29 julio 2018, 00:13

Con la plantilla prácticamente cerrada desde el mes de junio, julio estaba siendo tranquilo en el Club Deportivo Bidasoa. Pero en los últimos días ha empezado de nuevo el movimiento en la casa amarilla por diferentes razones. El jueves se celebró la Asamblea General Ordinaria, José Ángel Sodupe ha anunciado que no se va a presentar a la reelección como presidente, Jon Vázquez no seguirá jugando en el Bidasoa y el miércoles de esta semana que entra se acaban las vacaciones para el equipo. Vuelve la marcha.

Entre todas estas noticias, la más destacable es el anuncio del presidente. Consciente de que habrá alternativas a su mandato, todo hace indicar que Iñaki Emaldi y Gurutz Aginagalde se van a presentar como candidatos a la presidencia. Sodupe se hace a un lado.

Ha dejado claro durante estos días que «ha sido un honor estar durante dieciséis años como presidente del Bidasoa. He vivido momentos buenos y malos, incluso los más críticos del club, pero me voy a marchar con la conciencia muy tranquila. El peor momento que he pasado fue cuando descendimos, pero luego conseguí que no desapareciera el club y devolverlo a la Asobal, que es el lugar que le corresponde. Además, poco a poco hemos logrado que el club mejore en lo económico».

Esa mejora quedó patente en la Asamblea General que se celebró el jueves, en la que la directiva se mostró satisfecha con los números cantados. Además de presentar un presupuesto para la próxima campaña de 761.000 euros, se confirmó que la deuda ha bajado hasta los 67.153 euros.

Así es como está el club a día de hoy. Una entidad que cambiará a finales de año, cuando está previsto que se celebren las elecciones a la presidencia.

Empieza lo deportivo

Al margen de todos los movimientos institucionales, también empiezan los deportivos. De inicio, el club confirmó que Jon Vázquez no seguirá vistiendo la camiseta del Bidasoa-Irun. La decisión ha sido tomada por el extremo, que jugará la próxima campaña en el Tolosa para poder compaginar el balonmano con sus estudios y el trabajo. A pesar de su marcha el puesto queda bien cubierto, ya que en esa posición jugarán Mikel Zabala, uno de los fichajes de este verano, Adrian Crowley e Iñigo Aldaba.

También se ha conocido esta semana el calendario de la Liga Asobal. En el primer partido, previsto para el 8 de septiembre, el Bidasoa recibirá en Artaleku a Anaitasuna. La fecha coincide con el Alarde de Hondarribia y lo lógico sería que el club adelantara el encuentro. El inicio del campeonato será duro con el derbi ante los navarros y los partidos contra Atlético Valladolid (Huerta del Rey), Ademar León (Artaleku) y Barcelona (Palau).

Y el movimiento deportivo de verdad empezará el miércoles, con el primer entrenamiento del equipo. Se acabaron las vacaciones.