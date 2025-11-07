La deuda viva y el índice de ahorro neto apuntan a buena salud

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La información del proyecto presupuestario de 2026 facilitado por el gobierno municipal incluía varios índices que hablan del estado financiero del Ayuntamiento y que se han presentado en el contexto de la evolución que han tenido en la última década.Uno de esos índices refleja que el próximo año el presupuesto solamente destinará 400.000 euros a amortización e intereses, cuadro que en 2016 supuso 4,4 millones. Ese dato está muy ligado al de la deuda viva, que en 2026 va a caer por debajo de los 5 millones (en 2016 era de más de 23). Esas dos referencias, junto a la del índice de ahorro neto, que va a estar por encima del 10% por primera vez desde 2019, apuntan a un buen estado de salud económico financiero en el consistorio irunés.