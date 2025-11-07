Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

La deuda viva y el índice de ahorro neto apuntan a buena salud

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

La información del proyecto presupuestario de 2026 facilitado por el gobierno municipal incluía varios índices que hablan del estado financiero del Ayuntamiento y que se han presentado en el contexto de la evolución que han tenido en la última década.Uno de esos índices refleja que el próximo año el presupuesto solamente destinará 400.000 euros a amortización e intereses, cuadro que en 2016 supuso 4,4 millones. Ese dato está muy ligado al de la deuda viva, que en 2026 va a caer por debajo de los 5 millones (en 2016 era de más de 23). Esas dos referencias, junto a la del índice de ahorro neto, que va a estar por encima del 10% por primera vez desde 2019, apuntan a un buen estado de salud económico financiero en el consistorio irunés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La deuda viva y el índice de ahorro neto apuntan a buena salud