Detenido en Irun acusado de dejar malherido a un joven tras golpearle con una silla

La Ertzaintza ha detenido esta pasada madrugada en Irun a un hombre de 42 años acusado de dejar malherido a un joven tras golpearle con ... una silla en el transcurso de un altercado en el Casco Viejo de la ciudad fronteriza.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las cuatro y media de la madrugada la Ertzaintza ha sido alertada de una agresión. Una patrulla de protección ciudadana ha acudido al lugar y ha localizado a la víctima, un joven de procedencia magrebí. Presentaba un sangrado abundante en la zona ocular derecha, entre otras contusiones. Ha sido requerida presencia sanitaria de forma urgente, procediendo la ambulancia a su traslado a un centro hospitalario.

Posteriormente se ha logrado localizar al agresor, de origen latinoamericano. El hombre, detenido como autor de un presunto delito de lesiones graves, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza en Irun para realizar los trámites necesarios previos a su puesta a disposición judicial.