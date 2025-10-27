Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido tras ser sorprendido grabando a mujeres en los vestuarios de un polideportivo de Irun

Una mujer, que se percató de que un varón tomaba imágenes con un móvil, alertó al personal de las instalaciones

A. I.

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:29

Un hombre de 40 años, de origen magrebí, ha sido detenido en Irun por la Ertzaintza como presunto autor de un delito de revelación de ... secretos tras realizar grabaciones con un teléfono móvil a usuarias de un polideportivo mientras se cambiaban de ropa.

