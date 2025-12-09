Desmantelado un 'narcopiso' en Irun que distribuía cocaína, hachís y pregabalina La Policía Nacional detiene a un varón de 30 años que realizaba la venta de drogas desde su propio domicilio o en las proximidades del mismo

A. Muñoz Martes, 9 de diciembre 2025, 11:10

Las quejas vecinales encendieron la voz de alarma al detectar que, cerca de sus viviendas, se estaban realizando actividades sospechosas. Gracias a estas alertas, la Policía Nacional ha logrado desmantelar un 'narcopiso' en Irun que, presuntamente, distribuía diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y hachís.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, agentes de la comisaría de Irun desplegaron el pasado 13 de noviembre un dispositivo para detener a un varón de 30 años y de nacionalidad extranjera, señalado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Y tampoco se descartan más detenciones. Según la investigación, el individuo se dedicaba a distribuir dosis de cocaína y hachís, efectuando las ventas desde su propio domicilio o en sus inmediaciones. En el momento del arresto, los agentes también localizaron cápsulas de pregabalina -una clase de medicamentos anticonvulsivos-, dinero en efectivo, así como teléfonos móviles, tablets o relojes.

Al parecer, y previamente a la venta de los estupefacientes, el detenido contactaba con sus compradores -en su mayoría de origen francés, según señala la Policía Nacional- quienes acudían a este 'narcopiso' para comprar la droga. «Todo esto debido al menor precio al cual se vende al droga en España en comparación al valor de venta de la misma en Francia», apuntan.

La operación, denominada 'Lunis', comenzó precisamente tras recibir varias quejas vecinales al haber observado estas actividades en las proximidades de sus viviendas, «lo que estaba ocasionando perjuicios en su vida cotidiana». «Este tipo de 'narcopisos' hacen proliferar la presencia de toxicómanos, incrementando con ello la sensación de inseguridad objetiva en la zona afectada, por lo que el desmantelamiento de este punto negro redunda en el propio beneficio de la comunidad al dar respuesta a este problema, ya que los consumidores de sustancias estupefacientes pueden llegar a cometer ilícitos penales para conseguir dinero de forma rápida», explican desde la Policía Nacional.

Este dispositivo finalizó con la intervención de 102 gramos de hachís, 4,5 gramos de cocaína, 728 cápsulas de pregabalina, 1.157 euros, nueve teléfonos móviles, tres tablets, un Ipod, tres relojes, una esclava de plata y una pulsera de plata. Igualmente, se intervino material documental con anotaciones sobre las cantidades de drogas vendidas y las fechas en las que se realizaban las mismas, constando en el encabezado de este documento manuscrito la palabra «narcopiso».

La detención del presunto responsable de estas actividades delictivas se llevó a cabo precisamente durante el registro -en el que también ha participado la unidad canina del Grupo de la Jefatura de Bilbao- llevado a cabo en el domicilio del investigado, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Irun en funciones de guardia. Finalmente, se decretó la libertad del mismo.

La Policía Nacional informa asimismo que no se descartan más detenciones, ya que durante la investigación se comprobó que el investigado contaba con la colaboración de otras personas que realizaban con él labores coordinadas. ¿Cómo? Captando compradores, vigilando la zona de actuación, haciendo llegar la droga a los compradores o transportando al investigado hasta el lugar de la entrega de la droga.