El desfile público cumplió 20 años en «un alarde de igualdad y alegría» La festiva entrada en la plazoleta del Juncal. / ARIZMENDI La Junta da las gracias «a los cientos de personas que se han incorporado este año y a las más de mil que ya participaban» M.A.I. IRUN. Domingo, 8 julio 2018, 00:16

La Junta del Alarde público comenzó su valoración del día 30 de este año recordando que «se cumplían 20 años desde que el primer Alarde con mujeres recorrió las calles de nuestra ciudad. Una fecha inolvidable para aquellos cientos de mujeres y hombres que, con enorme emoción e inquietud, dieron los primeros pasos en la Arrancada de la calle San Marcial y después continuaron con el recorrido hasta finalizar el Alarde. También para las personas que desde las aceras ponían todo su valor y corazón animando al primer Alarde con mujeres, cuando hacía falta tanto valor para hacerlo».

Aseguraron sus miembros que el paso de este tiempo «no ha sido en balde. Hemos ganado en participación, en alegría, en juventud, pero sigue intacta la emoción y el empeño por hacerlo bien y demostrar que es posible conjugar Alarde y derecho a la igualdad. Podemos decir», afirmaron, «que estamos ganando la batalla del relato: las mujeres que solicitamos entrar en el Alarde lo hicimos porque deseábamos disfrutar de este ritual como nuestros conciudadanos varones, no porque queríamos acabar con él. Hemos ganado la convivencia: nuestras vecinas, nuestros conciudadanos, saldrán o no en este Alarde igualitario, pero ya no nos van a negar el saludo o la amistad por este motivo. Y también estamos ganando la batalla de la legitimidad y el progreso: cada vez más personas se interrogan, a solas o en grupo, sobre si están en el lado correcto el día 30 de junio. Y muchas de ellas saben en conciencia, que antes o después van a estar con nosotros, porque no van a fallar a sus hijas o a sus nietas, y de ningún modo van a tolerar que exista algún espacio donde se les pueda discriminar por el hecho de ser mujeres».

Mayor participación

La Junta del Alarde público dijo sentirse «orgullosa del magnífico Alarde que también este año hemos celebrado. Queremos dar las gracias a los cientos de personas que por primera vez, este año, se han incorporado al desfile, así como a las más de mil que ya lo venían haciendo. Nuestro Alarde sigue creciendo de forma imparable», señalaron, «acogiendo a cientos de jóvenes que cada año dan el paso de atreverse a desfilar y que también saben que es un paso a favor de la igualdad». Expresaron también «un enorme agradecimiento a las personas que desde las aceras nos apoyan y aplauden», sin olvidar a «Emakunde, Ararteko y Diputación Foral de Gipuzkoa, que con su apoyo, que se renueva año tras año, hacen posible», este Alarde.

Por último, señalaron que «un año más, el alcalde de nuestra ciudad, José Antonio Santano, se permite ignorar y no recibir al Alarde igualitario en lo que supone un gesto claro de desprecio hacia las mujeres de su ciudad», incidiendo en que este 2018 ha sido «un año en el que las mujeres y el movimiento feminista han llevado adelante una huelga y movilización sin precedentes a favor de la igualdad entre mujeres hombres».