El derribo del puente Telleria obliga a cortar mañana la calle Andrearriaga

Los trabajos que se están desarrollando en el derribo del puente Telleria, en Ventas, obligarán a cortar a partir de mañana la calle Andrearriaga. Esta vía permanecerá cerrada al tráfico desde las 20.00 de mañana viernes hasta las 06.00 del sábado.

Este corte puntual afectará a los autobuses que recorren el barrio de Ventas, ya que no podrán circular por la calle Andrearriaga durante el periodo indicado. El tráfico no ligero también quedará totalmente restringido, y para el ligero se habilitará un trayecto alternativo por las calles Bizkaia, Harmugarrieta, Nafarroa Behera y Errota para, desde este punto, volver a incorporarse a Andrearriaga.