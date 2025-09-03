Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Puente de Telleria, en Ventas, cuyo derribo ha empezado esta semana.

Irun

El derribo del puente Telleria obliga a cortar mañana la calle Andrearriaga

La vía permanecerá cerrada al tráfico hasta el sábado por la mañana

M. A. I.

irun.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09

Los trabajos que se están desarrollando en el derribo del puente Telleria, en Ventas, obligarán a cortar a partir de mañana la calle Andrearriaga. Esta vía permanecerá cerrada al tráfico desde las 20.00 de mañana viernes hasta las 06.00 del sábado.

Este corte puntual afectará a los autobuses que recorren el barrio de Ventas, ya que no podrán circular por la calle Andrearriaga durante el periodo indicado. El tráfico no ligero también quedará totalmente restringido, y para el ligero se habilitará un trayecto alternativo por las calles Bizkaia, Harmugarrieta, Nafarroa Behera y Errota para, desde este punto, volver a incorporarse a Andrearriaga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El derribo del puente Telleria obliga a cortar mañana la calle Andrearriaga

El derribo del puente Telleria obliga a cortar mañana la calle Andrearriaga