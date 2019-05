«Cuando dependes de otros resultados lo normal es que suceda lo que nos ha pasado» Sola felicita a Javi Martínez por su asistencia. / F. DE LA HERA «Tenemos un vestuario experimentado para afrontar la eliminatoria», asegura Orbegozo E.P. IRUN. Martes, 21 mayo 2019, 00:27

El Real Unión cayó al puesto de promoción por primera vez tras la derrota en casa ante el Izarra (0-4) y desde entonces se ha visto inmerso en él. Han sido un total de nueve jornadas las que el conjunto txuribeltz ha ocupado esa decimosexta posición, llegando a ocupar incluso zona de descenso directo. Sucedió en la jornada 32 tras la derrota en Lasesarre ante el Barakaldo (3-1) en el que fue el segundo partido de Alberto Iturralde al frente del cuadro irundarra.

Los números del de Astigarraga han sido buenos desde entonces, con cuatro victorias en los últimos seis encuentros, pero no han sido suficientes para evitar una eliminatoria en la que el Unión se va a jugar mucho. «Lo mejor que puedes hacer es no pensar que es un play-out», aseguraba Javi Martínez tras el choque ante el Tudelano. «Hay que salir al campo sabiendo la importancia que tiene la eliminatoria pero no hay que darle excesivas vueltas».

El asistente en la tarde del domingo se mostró resignado tras no haber conseguido la salvación. «Era de esperar que el resto de equipos sacase adelante sus partidos, ya solamente nos queda mirar hacia adelante».

Vestuario experimentado

El decimotercer tanto de Mikel Orbegozo no fue suficiente para escapar del peligro. El azpeitiarra apostó por pasar página para centrarse en lo que viene. «No es fácil jugar este tipo de partidos pero creo que tenemos un vestuario experimentado para afrontar una eliminatoria como esta. Son partidos que psicológicamente se hacen duros y tendremos que estar fuertes también mentalmente».