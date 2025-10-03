«Tenemos por delante un partido bonito para el espectador y motivante para nosotros»

E. P. irun. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Hablar de un Real Unión-UD Logroñés es hacerlo de un duelo que podría darse en categorías superiores, pero la realidad es que se producirá en 2ª RFEF. «Son dos equipos que han estado más arriba en el pasado y obviamente tienen un historial importante, pero vivimos en el presente», apuntó ayer el entrenador txuribeltz, Ramsés Gil. «Estamos todavía en el jornada 5 y hay que demostrar que podemos estar más arriba».

Para muchos el conjunto riojano es el principal aspirante a ocupar la primera posición pero el segoviano prefiere «que el cartel de favorito lo ponga la competición. El Logroñés es un rival a respetar muchísimo pero tendrán que ganárselo, igual que nosotros y cualquiera».

El de este sábado será el primer partido de los txuribeltz sin Peru Ruiz, operado de la fractura de tibia y peroné. «Forma parte del juego», lamentó el técnico. «Tenemos que estar preparados para superar este tipo de adversidades porque no hay un equipo que no tenga una o dos lesiones de larga duración durante la temporada. Lo sentimos más por la persona que por el futbolista porque es un chaval fantástico al margen de que nos daba unos recursos de los que ahora vamos a carecer».

¿Tena o Emery?

Ramsés Gil espera «un partido precioso, bonito para los espectadores y motivante para nosotros, como han sido los anteriores». Sobre el arranque de campaña del adversario, detalla que «empezaron con un revés en Vitoria pero luego han sido solventes en casa, sobre todo en cuanto a posesión contra rivales que le defendieron más en bloque bajo/medio que arriba. El otro día en Mutilvera hicieron un partido brillantísimo».

Una de las incógnitas a despejar en el once del entrenador txuribeltz tendrá que ver con el defensor de la portería. En las primeras tres jornadas el elegido fue Jon Tena pero ante el Beasain fue Lander Emery el que ocupó esa demarcación. «Para mí la posición de portero es exactamente igual que la de campo», matizó Ramsés. «Esos clichés históricos alrededor de la figura del portero para mí no existen. Para mí es entrenar y competir bien y decidir el domingo exactamente igual que con cualquier otra posición».