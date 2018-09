Una defensa y una victoria que evocaron tiempos pasados Salinas, con seis tantos, fue el máximo goleador. / FOTOS F. DE LA HERA El Bidasoa-Irun se impuso al Ademar León en Artaleku (25-18) | El equipo durmió líder de la Asobal con cinco puntos de seis y visita el miércoles al Barça BORJA OLAZABAL IRUN. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:24

Después de ganar la liga por última vez, en el año 95, el Bidasoa no ha vuelto a estar nunca cerca del primer puesto. De hecho, en la temporada siguiente los irundarras acabaron el curso a catorce puntos del líder y en la 96/97, a pesar de conseguir la Supercopa de Europa, los de amarillo fueron quintos en liga y se quedaron a diecinueve puntos del campeón, el Barça.

Los comentarios que circularon por Artaleku tras la victoria del martes contra el Ademar León, producto del calentón post triunfo, evocaban a tiempos pasados. A esa gloriosa etapa en la que el Bidasoa fue campeón de todo. Incluso alguno, en la red social Twitter, dejó un gracioso apunte: «He visto a algún nostálgico en la fuente de Luis Mariano».

El Bidasoa actual está lejos, casi a años luz, de poder conseguir triunfos como los logrados en los años 90, pero partidos como el último vivido en Artaleku colman los deseos de todo bidasotarra. El pabellón volvió a presentar una gran entrada, la afición animó sin descanso y el equipo de Irun le ganó a todo un equipo Champions como el Ademar León, el subcampeón de la pasada Liga Asobal.

Y no solo le ganó, si no que le pasó por encima. El partido acabó con el 25-18 en el marcador. Marcar veinticinco goles entra dentro de lo normal, pero dejar a tu rival en 18 habla de una defensa sobresaliente. Los números son objetivos a más no poder, así que aquí les dejo unos ejemplos: el Ademar acabó la temporada pasada con una media de 28 goles a favor. Sus cifras son iguales si miramos un año más atrás. Esta temporada, los leoneses habían marcado 27 goles a Logroño y 28 a Anaitasuna. Desde que el Bidasoa volvió a la Asobal, ningún equipo le había dejado al Ademar en tan pocos goles en esta competición.

Con esta defensa, es muy difícil que el Bidasoa pierda partidos. Con esta defensa, el Bidasoa puede hacer grandes cosas esta temporada. Y con esta defensa, una afición entendida como la amarilla, disfruta como hacía tiempo no disfrutaba.

Y con todo esto, los irundarras, al igual que lo hacían a mediados de los noventa, pudieron disfrutar del liderato de la Liga Asobal en la noche del martes al miércoles. Un liderato que se pondrá en juego el miércoles en Barcelona ante el Barça.

«Los pies en el suelo»

Jacobo Cuétara dejó claro tras el choque que «supimos ajustar nuestro juego al partido. Nos gusta jugar con mucho ritmo, como al Ademar, pero tuvimos que jugar con más control porque no podíamos entrar en ese tipo de juego. Y también hicimos una gran defensa, dejamos al Ademar en nueve goles por parte. Defendimos muy bien, pero hay que destacar nuestro gran repliegue para tapar el contraataque del Ademar».

Del hecho de acabar el encuentro y colocarse como líderes, contó que «estoy muy contento, aunque solo sean tres jornadas, pero tenemos que disfrutar de estos pequeños momentos. Tenemos que tener los pies en el suelo, porque contra Anaitasuna y Valladolid pudo pasar cualquier cosa, pero los cinco puntos no nos los quita nadie».

Ánimos para Crow

Los jugadores del Bidasoa-Irun saltaron a la pista con unas camisetas en las que se podía leer 'Ánimo Crow, zurekin gaude'. El irundarra, que estuvo en Artaleku animando a los suyos, no ha podido jugar los dos últimos partidos porque el pasado 7 de septiembre sufrió un episodio de accidente cerebro vascular leve que precisó su ingreso. Las pruebas que se le han realizado han sido satisfactorias, pero el jugador deberá guardar unas semanas de reposo deportivo-competitivo.