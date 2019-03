El decimosexto empate del curso mantiene la incertidumbre Orbegozo se marcha con gesto de rabia tras lesionarse ante el Mirandés. / F. DE LA HERA El Real Unión sigue a tres puntos de la zona peligrosa de la clasificación | BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 5 marzo 2019, 00:23

Dijo Juan Domínguez en una de sus últimas ruedas de prensa que no le gustaba analizar las rachas ni los resultados obtenidos en bloques de partidos. Subrayó que lo que él hace es mirar cómo ha ido cada encuentro por separado para saber si su equipo ha hecho bien las cosas o no. Tomando por buena esta idea, no se puede negar que sumar un punto ante el segundo clasificado del campeonato, no es una mala noticia.

Esto es lo que consiguió el Real Unión el domingo en el Stadium Gal, empatar contra el Mirandés dejando la portería a cero y meterse un punto más en la mochila. Hasta ahí, nada que objetar, pero lo cierto es que los unionistas llevan ya disputados veintisiete encuentros, que la temporada se encamina hacia su tramo final y que la situación global no es, ni mucho menos, buena.

Y es que dos días después de las tablas contra los burgaleses, poco importa lo que sucedió sobre el terreno de juego. Queda lo que refleja la clasificación y el Real Unión, de uno en uno, no está consiguiendo escapar de la zona de peligro.

Los unionistas ocupan la decimotercera posición con 31 puntos. Por detrás están el Calahorra, también con 31, y el Tudelano, que tiene 30. A partir de ahí, empienzan los problemas. El Izarra, que esta jornada también ha empatado, está en el puesto de promoción de descenso con 28 puntos, es decir, solo tres menos de los sumados por los irundarras.

La única noticia positiva de la semana, por decir algo, es que el Gernika perdió y el descenso directo está un punto más lejos que hace siete días. Los vizcaínos tienen 27 puntos y marcan la zona roja de la clasificación con cuatro puntos menos que los de Irun. Un poco de aire.

Está visto que, por mucho que empatar contra el Mirandés sea bueno, sumar de uno en uno tantas veces no lo es. El Real Unión acumula ya dieciséis empates esta temporada y es el segundo equipo de las tres primeras ligas que más veces ha empatado. Solo le supera el Castellón, en el grupo tercero, con diecisiete. En este ranking de empates, el tercer puesto sería para el Valencia, en Primera, con quince, y luego vendría Las Palmas, en Segunda, con catorce.

Cuatro jornadas clave

La temporada del Real Unión está claramente destinada a intentar asegurar cuanto antes la permanencia y las cuatro próximas jornadas pueden resultar determinantes en la búsqueda de este objetivo.

Los irundarras visitarán el sábado al Arenas de Getxo, que ocupa la undécima posición con un punto más. Luego tocará recibir en el Stadium Gal al Izarra, que es el equipo que marca la zona peligrosa de la clasificación. El siguiente partido sí será muy complicado, en El Sardinero contra el líder, el Racing, pero luego visitará Irun el colista, el Durango.

Si el próximo mes de competición sale bien, adiós al peligro. Si sale mal, va a tocar sufrir mucho.

Lesiones musculares

En la enfermería unionista están muy pendientes de las dos máximas referencias ofensivas del equipo, Jorge Galán y Mikel Orbegozo. Ninguno pudo acabar el partido del domingo ante el Mirandés por problemas musculares y son duda para el próximo encuentro, aunque sus lesiones no parecen graves.