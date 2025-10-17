Danza para toda la familia hoy en el Amaia con la obra 'A&s, Viajeras del Espacio'

M. A. I. IRUN. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El Centro Cultural Amaia acoge este sábado, a partir de las 17.00 horas, la última obra de la compañía mallorquina de danza Baal, 'A&S, viajeras del espacio'. Se trata de un espectáculo surrealista que pretende generar empatía, fantasía, diálogo y comunicación dentro de un universo marciano y fantástico. Se construye un lugar desconocido lleno de volúmenes, círculos y esferas con seres de otro planeta que llegan hasta este mundo para interactuar y jugar con terrestres. Desde la compañía definen la obra como «una utopía de proximidad». La propuesta escénica está inspirada en la vida de dos mujeres artistas del surrealismo olvidadas, Aleksandra Ekser y Sophie Taeuber. Las entradas, con un coste de 5,50 euros, pueden obtenerse a través de la página web municipal.