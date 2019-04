«Hemos dado un paso atrás en nuestra progresión hacia la permanencia» Iturralde con gesto preocupado. / F. DE LA HERA El entrenador Alberto Iturralde y el portero Jon Irazustabarrena apuestan por mirar a lo que viene de aquí en adelante O.T. IRUN. Martes, 30 abril 2019, 00:26

Los resultados y lo que dice la clasificación es suficientemente claro como para que técnicos y jugadores del Real Unión jueguen a esconder la realidad. Todos son conscientes del problema que tiene el equipo encima y apuesta por mirar hacia adelante y centrarse en el próximo partido.

Alberto Iturralde es claro y no esconde que «hemos dado un paso atrás en nuestra progresión hacia la permanencia». De la derrota contra el Calahorra explica que «sorprendentemente, no entramos bien al partido. Entramos mal y eso nos pesó. No estuvimos cómodos en el campo y eso acabó con la acción del gol. A partir de ahí lo intentamos, pero nos faltó. El Calahorra estuvo bien armado y tuvimos problemas en la presión. Por impulsos conseguimos alguna ocasión y en la segunda parte dominamos territorialmente, pero nos faltó pegada».

El Real Unión se queda a tres puntos más el golaveraje de la permanencia y el entrenador deja claro que «la situación ahora ha cambiado, estamos ante un nuevo contexto y lo que tenemos que hacer es aceptarlo como está y afrontarlo de la mejor manera posible».

No a las lamentaciones

Desde el vestuario el mensaje es similar al que lanza el entrenador. Jon Irazustabarrena tampoco obvia que el equipo no hizo bien las cosas el domingo en Gal. «La clave fue el comienzo, estuvimos un poco fuera de sitio porque no entramos bien y ellos estuvieron cómodos y llegaron a portería. Tras su gol reaccionamos y la segunda parte fue nuestra, pero no supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos»

Ahora quedan tres partidos en los que el Real Unión no puede bajar los brazos porque sigue con opciones. «No tenemos tiempo de lamentarnos por lo que ha pasado hasta ahora. Lo que hay que hacer es pensar en el Vitoria y trabajar para intentar sumar los tres puntos».