El curso arranca con 11.300 alumnos y alumnas desde Educación Infantil a Adultos y FP

Lunes, 15 de septiembre 2025

Entre la semana pasada y ésta, el alumnado de los centros públicos, privados y concertados de la ciudad, desde la Educación Infantil hasta la de Adultos y la Formación Profesional, 11.300 personas, ha iniciado el nuevo curso.

Este año, la alcaldesa, Cristina Laborda, acompañada por la delegada de Educación, Sandra Caballero, ha elegido Elatzeta en este arranque, donde ha comprobado las últimas mejoras realizadas y las necesidades a las que se prevé responder el verano próximo. El Ayuntamiento de Irun dedica anualmente partidas presupuestarias al mantenimiento y la mejora de los colegios de la ciudad. En esta ocasión, además de 900.000 euros para la limpieza de las instalaciones, el Ayuntamiento ha invertido 450.000 euros en mejoras, 167.000 euros en obras de mantenimiento y 100.000 en la creación de patios inclusivos. Todo eso a parte de asumir el coste de hasta siete conserjes, emplear 46.000 euros en subvenciones para centros y AMPAS y destinar 200.000 euros al programa Erosi eta Ikasi de ayudas a las familias para material escolar.